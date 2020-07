Le nouvel agent de Valorant, Killjoy, a fui

Le nouvel agent très attendu de Valorant a été divulgué. Le nouveau personnage, qui était jusqu’à présent connu simplement sous le nom d’agent 12, s’appelle Killjoy, et toutes ses capacités ont émergé dans une série de nouvelles vidéos.

La première capacité du nouveau héros est Alarmbot, un petit robot qui chasse les ennemis proches et, une fois qu’il en atteint un, inflige des dégâts et les rend vulnérables au double des dégâts d’autres sources. La deuxième est une tourelle automatique assez standard, et la troisième est une grenade Nanoswarm, qui déploie un «essaim de nanobots dommageables». Enfin, l’ultime de Killjoy, Lockdown, est un appareil déployable qui piège les ennemis dans son rayon pendant jusqu’à huit secondes, les rendant extrêmement immobiles et vulnérables aux attaques.

Les capacités ont été téléchargées sur le site officiel de Valorant il y a quelques heures à peine, apparemment par accident, mais le développeur Riot a maintenant supprimé les messages. Comme on pouvait s’y attendre, les fans ont réussi à capturer toutes les informations avant qu’elles ne soient supprimées, et vous pouvez regarder les images en question à l’aide de l’intégration YouTube ci-dessous.

On ne sait pas quand Killjoy sera libéré, ni même quand Riot a l’intention de dévoiler officiellement le nouvel agent. Il reste également à voir où Killjoy se classerait dans notre liste de niveaux Valorant pour les meilleurs agents du jeu, mais les capacités que nous avons vues dans cette nouvelle fuite vont certainement bouleverser la méta dans une certaine mesure.

Dans d’autres nouvelles sur la feuille de route du jeu FPS, Riot a déclaré qu’il envisageait d’ajouter des rediffusions dans le jeu pour vous aider à vous améliorer, bien que nous n’obtiendrions pas un écran de sélection de carte de sitôt.