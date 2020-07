Le nouveau verre Gorilla est bien meilleur et plus de nouvelles technologiques aujourd’hui

Votre résumé des actualités techniques, par le biais du bulletin technique DGiT Daily, du vendredi 24 juillet.

1. Gorilla Glass devient Silverback

Gorilla Glass Victus est la dernière innovation en matière de verre des gens de Corning, qui travaillent à fournir un meilleur verre pour les smartphones depuis l’iPhone d’origine.

Alors que Gorilla Glass est au numéro 6 de sa gamme, Corning a annoncé un nouveau verre et une nouvelle marque, l’appelant Victus. Bien sûr, très bien.

Mais ce qui est intéressant ici, c’est que Corning dit que le nouveau Gorilla Glass Victus apporte désormais une protection contre les chutes de deux mètres (plus de six pieds) et sur les surfaces dures / rugueuses, tout en doublant la résistance aux rayures par rapport au Gorilla Glass 6.

C’est tout à fait quelque chose, car Corning n’a jamais annoncé qu’une meilleure résistance aux rayures ou une meilleure protection contre les chutes – les deux piliers du verre mobile – mais jamais les deux ensemble.

La force du verre est une bataille. Tout comme les diamants sont très durs mais cassants, ainsi que le verre saphir, Corning essaie d’augmenter la dureté contre les rayures, tout en rendant le verre moins cassant.

Donc, c’est un événement. Et les indices sont que le Galaxy Note 20 sera le premier à l’avoir équipé lorsque Samsung annoncera ce téléphone dans un peu moins de deux semaines.

Vous pouvez regarder Corning tester le nouveau verre ici. Il y a une certaine joie à cela, bien que la plupart des gens recherchent les tests de durabilité réguliers de YouTuber, qui détectent généralement «les rayures au niveau 6 avec des rainures plus profondes au niveau 7». Cela va-t-il changer avec Victus?

Temps de nerds de verre:

Mes collègues passionnés d’aluminosilicate ont eu un certain temps en appel avec Corning, et ont éprouvé au moins une légère déception que la prochaine étape vers le verre incassable ne provienne pas d’un nanomatériau révolutionnaire ou de la sagesse trouvée dans des textes anciens.

Au lieu de cela, Corning a juste essayé plus de 1000 idées de ses alchimistes de sable / silice pour apporter des améliorations.

Détail technique: «La plupart des solutions de verre d’aluminosilicate et des générations précédentes de Gorilla Glass se rayent entre 2 et 4 Newtons dans le test de dureté Knoop. Le Gorilla Glass Victus se raye entre 7 et 10 Newtons. Combinez cela avec une amélioration de 25% de la résistance aux chocs et vous comprendrez pourquoi Corning est si désireux de mettre Victus entre vos mains. »

Il est également sans frais supplémentaires, étant donné que le processus de fabrication de Corning n’a pas eu à changer de manière significative.

Mais soyez prévenu. Les fabricants de téléphones recherchent rarement l’utilisateur final en termes de création d’appareils imperméables. Personne ne veut plus trimballer une brique, donc les compromis pour des designs fins et légers sont tout.

Le hic, par conséquent, est que le simple fait qu’un téléphone utilise Victus ne signifie pas nécessairement des performances exponentiellement meilleures.

Citation: «Les fabricants peuvent bien diluer Victus pour ne fournir que le Gorilla Glass 6 niveaux de résistance en utilisant une couche ou un verre plus mince.

«Tout est une question de rigidité, de minceur et d’économies d’espace potentielles, mais il faut être conscient lorsque vous voyez« Victus »apparaître dans les supports marketing.»

Cela signifie qu’il appartient maintenant à l’industrie des smartphones et à nous, en tant que critiques, de mettre les fabricants au défi de fournir des détails sur les spécifications et l’épaisseur exactes du Gorilla Glass Victus à bord. Il faut une certaine épaisseur pour faire le travail.

Chaque 100 nm (ou 0,1 mm) de verre est important pour la résistance structurelle.

Nous verrons si nous pouvons faire en sorte que des marqueurs divulguent les détails pour aider les gens qui se trouvent juste à trouver des téléphones un peu plus glissants.

En attendant, surveillez une éventuelle annonce avec Samsung le 5 août.

2. Le meilleur d’Android: le choix du lecteur mi-2020 – C’est la finale! Deux finalistes de la bataille, votez pour votre favori maintenant! (Autorité Android).

3. Samsung commence les réservations Galaxy Note 20 avec un crédit instantané de 50 $ (Autorité Android).

4. Le OnePlus Nord est là, mais faut-il attendre le Pixel 4a? (Autorité Android).

5. Oh boy: Intel dit qu’il a retardé le déploiement de ses processeurs 7 nm de six mois, le poussant 12 mois complets derrière les objectifs internes de l’entreprise. Le passage d’Apple à ses propres processeurs a de plus en plus de sens, et l’aura d’Intel dans la fabrication prend un autre coup. Autrefois légendaire, maintenant loin derrière TSMC (Android Authority).

6. Bon aperçu des coulisses de Facebook, alors que les employés avertissent que l’entreprise «fait mal aux gens à grande échelle». Selon cela, les employés de Facebook reçoivent un petit cadeau de 250 $ en crédits publicitaires. Mais les crédits des employés ne peuvent pas être utilisés pour des publicités «liées à la politique ou à des questions d’importance nationale», de sorte que les questions liées aux «droits civils et sociaux», «la politique environnementale», «la santé» sont interdites (BuzzFeed News).

7. Ce serait extrêmement décourageant: Amazon aurait investi dans des startups et obtenu des informations propriétaires. Ensuite, il lancerait des concurrents, ou proposerait de meilleures offres aux clients en démarrage, écrasant souvent les startups (Business Insider).

8. Voici chaque nouveau jeu Xbox que Microsoft vient de dévoiler, y compris 8 minutes de Halo Infinite (Wired).

9. La prochaine trilogie Star Wars de Disney est repoussée, fera ses débuts en 2023, et les prochains films Avatar sont également retardés – et oui, vous savez probablement pourquoi (Engadget).

10. Rencontrez les quatre pionniers de la course au vaccin COVID-19 (Ars Technica).

11. Passer au nucléaire: le rover Perseverance Mars de la NASA obtient sa source d’énergie pour le lancement du 30 juillet (Espace).

12. Les satellites SpaceX gâchent une vue parfaitement bonne de la comète NEOWISE (Gizmodo).

13. «Que ne pouvez-vous pas croire ENCORE?» (r / askreddit). Comme le site Web original de Space Jam.

