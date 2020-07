Le nouveau téléphone économique de Samsung reçoit une batterie de 4000 mAh et un écran Infinity-V

Le Galaxy M01s est le dernier téléphone de la série Galaxy M de Samsung.

Il en coûtera 9 999 RS (133 $) en Inde.

Le téléphone dispose d’un processeur Helio P22 et de 3 Go de RAM.

Un peu plus d’un mois depuis l’annonce des Galaxy M01 et M11, Samsung ajoute un autre modèle à sa gamme Galaxy M. La société a annoncé aujourd’hui le Galaxy M01, un téléphone d’entrée de gamme destiné aux consommateurs indiens. Vous pourriez penser que le M01 est destiné à remplacer le M01 du même nom, mais Samsung prévoit de vendre les deux téléphones côte à côte malgré leurs différences relativement faibles.

Le point culminant de l’appareil est un écran HD + de 6,2 pouces qui comporte l’une des découpes de caméra Infinity-V de Samsung. Malgré une lunette au menton, le téléphone a un rapport écran / corps décent de 81,8%. En interne, le téléphone comprend un processeur Helio P22 octa-core MediaTek pris en charge par 3 Go de RAM. Le chipset 12 nm est moins puissant que le processeur Snapdragon 439 qui se trouve à l’intérieur du Galaxy M01.

Pour prendre des photos, le M01s est livré avec une double matrice de caméras arrière composée d’un capteur principal de 13 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. Pendant ce temps, pour les selfies, le téléphone dispose d’un appareil photo 8MP, ce qui en fait une légère mise à niveau de l’appareil photo frontal 5MP du M01.

Pour compléter la fiche technique, une batterie de 4000 mAh est fournie sans prise en charge de charge rapide. Il n’y a pas non plus de port USB-C sur l’appareil, mais il est livré avec un capteur d’empreintes digitales orienté vers l’arrière. Pour les logiciels, le téléphone sera livré avec One UI Core de Samsung et Android 9.

La société prévoit de vendre les Galaxy M01 dans une configuration unique avec 32 Go de stockage interne. Vous pourrez jusqu’à 512 Go d’espace supplémentaire grâce à une carte microSD. Le Galaxy M01 sera disponible en deux couleurs – gris et bleu clair – et coûtera Rs 9 999 (~ 133 $), ce qui le rend Rs 1000 plus cher que le Galaxy M01.

Bien que les téléphones de la série Galaxy M ne soient pas passionnants, ils sont cruciaux pour les intérêts de Samsung en Inde. Le pays d’Asie du Sud est l’un des rares endroits au monde où les ventes de smartphones augmentent. C’est également un marché extrêmement concurrentiel où Samsung a eu du mal à repousser les marques chinoises comme Xiaomi, Realme, Vivo et Oppo. Ces entreprises ont inondé le pays d’appareils convaincants à presque tous les prix, ce que Samsung a été plus lent à faire. Donc, même si cela peut sembler étrange de voir la société coréenne publier une vision légèrement différente du M01, cela a beaucoup de sens dans le contexte du marché indien.

Prochain: Pourquoi l’Inde boycotte les applications et la technologie chinoises