Le nouveau teaser de Hyundai Santa Fe nous donne vraiment envie d’un en Inde!

Hyundai a laissé tomber un teaser pour un Sante Fe fortement mis à jour avec un nouveau style chic. Le SUV a cependant été abandonné en Inde et il n’est pas question qu’il revienne.

La Hyundai Sante Fe était autrefois le fleuron de Hyundai en Inde. C’était un SUV très recherché et il définissait vraiment sa classe. Cependant, le Santa Fe n’a jamais vraiment eu le succès commercial en Inde que Hyundai avait espéré. Il a donc été abandonné à la fin de l’année dernière ici en Inde. Maintenant, Hyundai a sorti le premier teaser d’un tout nouveau Santa Fe. Le SUV a été fortement mis à jour et il fera d’abord ses débuts en Europe avant d’être mis en vente sur d’autres marchés.

Hyundai lance un teaser pour un Santa Fe fortement mis à jour.

Bien que nous n’obtenions plus le Santa Fe ici en Inde, Hyundai n’a fait ses débuts sur la scène actuelle du père Noël internationalement qu’en 2018. La mise à jour à mi-vie du SUV semble donc être arrivée assez tôt. Le nouveau Santa Fe a été fortement mis à jour et il ne partage que quelques panneaux de carrosserie avec la voiture existante. Le style est un énorme écart par rapport à la voiture actuelle et c’est déjà évident dans le teaser.

Il s’agit du Santa Fe de génération actuelle vendu à l’international.

Comme avec la plupart des nouveaux Hyundais, le Santa Fe obtient une calandre massive à l’avant qui occupe toute la largeur de la voiture. Nous avons vu de grandes grilles de Hyundai, mais rien de tel. En fait, c’est cette nouvelle calandre qui définit presque toute l’identité du nouveau Santa Fe. Il obtient également la configuration des phares à LED divisés où les unités supérieures sont horizontales et semblent fusionner avec les éléments d’éclairage LED verticaux sur la calandre. Le faisceau de phares principal se trouve également complètement à l’intérieur de la calandre et les pare-chocs ont été fortement redessinés pour un look beaucoup plus agressif.

À l’intérieur, la nouvelle Hyundai Santa Fe aurait acquis un nouveau système d’infodivertissement à écran tactile vertical de style portrait, un peu comme nous l’avons vu sur la ix25 de la Chine, qui est essentiellement la Creta. Ce qui change aussi beaucoup pour le Santa Fe, c’est la plate-forme sur laquelle il est basé. Le SUV se trouve désormais sur une nouvelle plate-forme de véhicules modulaires de troisième génération, co-développée par Hyundai et Kia. Cette plate-forme a fait ses débuts sur la Sonata l’année dernière et elle prend en charge la technologie hybride et hybride plug-in. Le Santa Fe pouvait ainsi également voir de tels groupes motopropulseurs.

Hyundai a vendu deux générations de Santa Fe en Inde, mais les faibles ventes de SUV l’ont finalement mis hors service dans notre pays. Il n’est pas question que Hyundai ramène le Santa Fe en Inde, car la société ne voit pas d’énormes avantages commerciaux pour un gros SUV du fabricant indien. Actuellement, le produit phare de Hyundai et son plus grand SUV en Inde est le Tuscon. Hyundai lancera bientôt le lifting Tuscon en Inde dans les prochaines semaines dès que le verrouillage sera levé.