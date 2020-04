Le nouveau Tata Sumo rendu avec le moteur diesel de Harrier

Voici un rendu imaginatif du Tata Sumo, qui a récemment été interrompu en Inde en raison des règles de sécurité et des normes BS6 à venir.

Tata Sumo a été abandonné l’année dernière après avoir terminé 25 ans en Inde. Il a conservé son titre de l’un des chevaux de bataille les plus fiables que nous ayons jamais eu. Dans les zones rurales et les sites touristiques, vous pouvez toujours apercevoir un sumo transportant les passagers.

Tata n’a pas l’intention de relancer le Sumo mais nous ne pouvons toujours pas exclure une possibilité. À l’heure actuelle, il n’a aucun concurrent pour le segment 10-15 Lakhs, laissant un écart entre Nexon et Harrier. Même Safari a également été interrompu.

Voici un rendu du Tata Sumo imaginé avec le nouveau langage de conception de la marque. Vous avez la même silhouette carrée mais avec des lignes de conception rafraîchies. Sumo était un SUV boxy grand garçon et ce rendu le maintient plus ou moins.

Lire aussi: Tata Harrier Petrol pour être plus puissant que Seltos, Hector et Creta

Ce Sumo a été équipé du moteur diesel 2,0 litres de Harrier. Comme dit précédemment, il n’y a aucun rapport sur le retour du nom en Inde, de si tôt. Lancée en 1994, la Sumo a été l’une des premières voitures Tata à être mise en production.

Il est venu avec deux options de moteur, dont un diesel de 3,0 litres et un diesel Dicor de 2,2 litres. La plus grande unité a produit 85 BHP et 250 Nm de couple maximal. Le Sumo Grande, qui a été lancé en 2008, est venu avec l’autre moteur, qui a produit 120 BHP et 250 Nm. Les deux moteurs sont accouplés à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses.

Pendant ce temps, à l’Auto Expo 2020, Tata a dévoilé le concept Sierra. Il a été présenté comme un concept de véhicule électrique, inspiré par la conception du SUV trois portes adoré. Sierra a été lancé en Inde en avance sur son temps et a été interrompu sous peu en raison de ventes médiocres.

Lire aussi: Prix Tata Gravitas en Inde, date de lancement, kilométrage et détails du moteur

Nous savons tous que Tata a lancé des voitures bien en avance sur son temps. Il y a la Sierra, Safari Petrol, la Mercedes-copy Tata Estate et l’Indigo XL. Toutes ces voitures sont perdues depuis longtemps en Inde et pourraient ne jamais revenir en Inde.