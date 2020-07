Le nouveau studio propriétaire de Sony, pas si secret que ça, ajoute plus de talent pour les vilains chiens

C’est probablement le secret le moins bien gardé de l’industrie pour le moment, mais Sony a une nouvelle équipe de première partie basée à San Diego, et on s’attend à ce qu’elle travaille sur la franchise Uncharted. Pour rappeler que le studio continue de recruter des talents, l’artiste d’environnement Naughty Dog Zak Oliver – qui a récemment travaillé sur The Last of Us: Part II – a rejoint l’équipe.

Oliver a fait la transition vers le Visual Studio Studio Group le mois dernier, probablement après avoir terminé son travail sur l’aventure de deuxième année d’Ellie. Il servira d’artiste principal de l’environnement sur un projet non annoncé, dont beaucoup s’attendent à être une sorte de suite ou de spin-off Uncharted. Alors que la division VASG est principalement responsable de la capture de mouvement, le géant japonais y a construit un studio de développement.

« PlayStation Visual Arts dispose d’une nouvelle équipe de développement de jeux en partenariat avec un grand studio Sony », a déclaré Fiona Cherbak, responsable de l’acquisition de talents PlayStation, dans un article Twitter il y a quelques années. Depuis, le personnel a été assez dur et nous nous attendons à ce qu’il ait quelque chose à montrer dans les 18 prochains mois environ – probablement pour PlayStation 5.