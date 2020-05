Le nouveau show Critter Hug de Critical Role sera lancé le 4 mai

Cette semaine, Rôle critique a enfin annoncé la date de lancement de son nouveau spectacle Critter Hug car il fera ses débuts le 4 mai 2020 à 10h PDT. L’émission a en fait été annoncée il y a quelques semaines sur leur chaîne Twitch, mais COVID-19 s’est ensuite produite et a mis le monde en attente, et avec elle, de nombreux projets de la société ont suivi. En fait, ils n’ont diffusé aucune nouvelle programmation en direct depuis leur interruption de mise en quarantaine à la mi-mars. Mais il semble maintenant que la société soit prête à commencer à diffuser l’émission, qui semble être un talk-show préenregistré au lieu d’une diffusion en direct, qui se déroulera le premier lundi de chaque mois à partir de mai. Voici un bref résumé de ce que sera l’émission.

Hébergé par Mica Burton et Matthew Mercer, Critter Hug est un spectacle célébrant quelques-uns des travailleurs qui apportent de la joie à l’industrie de la table. Il mettra en évidence les boutiques de jeux locales à travers le pays, les nouveaux jeux, les personnalités de l’industrie et plus encore. Vous pourriez trouver votre nouveau RPG préféré, un autre magasin de jeux local sympa et sympa, ou rencontrer de nouveaux créatifs qui donnent un nouveau souffle aux minis, aux cartes et aux équipements de jeu.

Le spectacle est un concept assez cool qui ressemble à un ajustement parfait pour tout ce que les acteurs et l’équipe réalisent déjà de leur société de production. Étant donné que le spectacle sera mensuel et mettra en évidence des choses à travers le conseil pour les jeux de table, nous sommes un peu curieux de savoir à quoi ressemblera le calendrier de tournage pour garder le spectacle d’actualité. Mais si leur contenu préenregistré comme Undeadwood et Mini Prime Time avec Will Friedle est une indication de ce qu’ils peuvent faire, le spectacle est forcément un succès instantané sur la chaîne.

