Le nouveau rendu du Galaxy S30 Ultra apparaît avec un autre capteur de caméra mystère

Le nouveau rendu du Samsung Galaxy S30 Ultra pointe à nouveau vers une matrice de caméras repensée.

Le téléphone comportera quatre caméras arrière et un capteur «inconnu».

Un autre prétendu rendu du Samsung Galaxy S30 Ultra est apparu, fournissant de nouveaux détails sur la possible caméra arrière du téléphone et un capteur mystère.

Selon le pronostiqueur Steve Hemmerstoffer, l’image est largement conforme aux rendus que nous avons vus auparavant. Le Galaxy S30 Ultra comportera probablement une matrice de caméras repensée partagée avec les S30 et S30 Plus. Ce que contient la matrice de caméras du S30 Ultra est plus important. Selon Hemmerstoffer, le téléphone hébergera désormais quatre caméras aux côtés d’un cinquième capteur «inconnu» en haut à droite du boîtier.

Il y a peu de détails concernant l’arsenal d’appareils photo du Galaxy S30 Ultra, mais les premières fuites de spécifications suggèrent que l’entreprise pourrait s’inspirer considérablement du Galaxy S20 Ultra. Il est alors possible que Samsung réutilise le capteur 108MP. La configuration téléobjectif et ultra-large peut également reprendre leurs rôles. Nous avons également vu des rumeurs selon lesquelles Samsung pourrait inclure un téléobjectif secondaire dans la même veine que les Huawei Mate 40 Pro Plus et P40 Pro Plus. Cela améliorerait la qualité de l’image sur toute la plage de zoom.

Et le capteur mystère? Une rumeur suggère que Samsung pourrait abandonner la caméra ToF, comme c’est le cas avec la série Note 20. Mais ce capteur dans le coin supérieur droit ressemble certainement à un ajout non conventionnel, suggérant qu’il s’agit d’un module autofocus ou même d’un capteur ToF.

Fait intéressant, ce ne serait pas la première fois que nous entendions parler d’un téléphone Samsung avec cinq capteurs arrière. Le Galaxy A72, apparemment prévu pour un lancement début 2021, contient un capteur 64MP, un téléobjectif et des tireurs ultra-larges, ainsi qu’un objectif «bokeh» dédié et un jeu de tir macro.

