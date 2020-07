Le nouveau plan de streaming mobile de Netflix arrive en Inde et propose une vidéo HD

Netflix teste un nouveau plan de streaming en Inde.

Appelé Mobile Plus, le niveau offre aux utilisateurs une qualité HD avec des ordinateurs comme appareils autorisés.

Au prix de Rs 349, il est moins cher que le niveau de base de qualité inférieure.

Netflix a lancé son premier plan pour mobile uniquement en Inde plus tôt cette année, demandant aux abonnés 199 Rs (~ 2,67 $) pour accéder à son contenu via des appareils mobiles à une résolution inférieure. Maintenant, la société teste un nouveau niveau axé sur les mobiles qui ajoute la prise en charge de la vidéo HD et des ordinateurs.

Repéré par AndroidPure (via TechCrunch), le plan Mobile Plus augmente la qualité de diffusion maximale à une résolution de 720p et inclut désormais les «ordinateurs» comme appareils autorisés.

Au prix de Rs 349 (~ 4,68 USD), le plan est environ 30% moins cher que le niveau de base qui permet la diffusion en continu sur les téléviseurs. Cependant, le niveau de base n’offre aux téléspectateurs que la vidéo en définition standard, ce qui fait du plan HD Mobile Plus le moins cher une option attrayante si la taille de l’écran n’est pas un problème.

Bien que le géant américain du streaming approche les 200 millions d’abonnés dans le monde, en ajoutant plus de 15 millions au cours des trois premiers mois de 2020 seulement, il est toujours confronté à une forte concurrence en Inde.

Son niveau le moins cher est toujours plus cher qu’Amazon Prime Video, qui est intégré au package Prime du détaillant pour 129 Rs / mois (~ 1,73 USD). Le niveau Premium de Disney Plus Hotstar coûte 299 Rs / mois (~ 4 $), également un prix inférieur au niveau Mobile + de Netflix. Il existe une bonne dose d’alternatives Netflix en Inde et sur d’autres marchés.

Netflix confirmé à AndroidPure qu’il ne déploiera le niveau à «long terme» que si les abonnés l’adoptent, mais que de plus en plus d’utilisateurs adoptent des smartphones avec de meilleurs écrans, le plan pourrait convenir à ceux qui ne se gâtent pas sur un téléviseur.

