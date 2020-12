Le nouveau Pass Endless Oblivion Elite rejoint Free Fire et apporte des récompenses exclusives

Alors que du contenu sur le thème de l’hiver et joyeux a été ajouté à de nombreux autres jeux à temps pour les vacances, le nouveau Feu libre Elite Pass propose un thème plus sombre. Il s’appelle Oblivion Pass et apporte de nombreux skins, bons de personnages et autres récompenses.

Avec le nouveau pass, les personnages sont sortis d’un portail Oblivion de style japonais pour vaincre des ennemis ressemblant à des fantômes. L’Oblivion Pass comprend deux skins exclusifs de style traditionnel japonais mélangés à des équipements de combat modernes, avec une couleur noire pour sa version masculine et blanche pour sa version féminine.

Bien que les propriétaires de pass Elite obtiennent plus de récompenses, comme d’innombrables skins, y compris les deux skins légendaires présentés dans Elite Pass, les propriétaires de pass gratuits gagneront également des récompenses en atteignant des niveaux plus élevés. Voici les récompenses de la version gratuite pour les 45 niveaux:

Bannières de flamme sans fin et de l’oubli

Déverrouillage des défis des vétérans

Deux boîtes de nourriture pour animaux

Six bons Gold Royale

Bon Diamond Royale

Veste Oblivion, parachute et top skins

Caisse de fragments qui contient des fragments pour Andrew, Nikita ou Olivia et une autre caisse avec des fragments pour Ford, Kelly ou Misha

Coupon de réduction

Trois boîtes à jetons Evo Gun

800 pièces d’or

Analyse utilisable, qui révèle l’emplacement des joueurs dans l’avion et dans le jeu

Invoquer Airdrop

Cartes de réapprovisionnement

Feu

Jeton de prime

Récompense finale: Éclat d’éveil qui peut être utilisé pour réveiller les personnages

Les niveaux de passe de combat peuvent être gagnés en accomplissant des missions quotidiennes, telles que terminer des matchs, voyager en mode classique et jouer pendant un certain nombre de minutes chaque jour.

Si les joueurs se connectent tous les jours à partir d’aujourd’hui jusqu’au 9 décembre, ils pourront également obtenir le lot exclusif Black Rose Rocker, jouer des cartes et un bon Gold Royale.

De plus, remporter des victoires Booyah dans les matchs d’aujourd’hui jusqu’au 8 décembre récompensera les joueurs avec jusqu’à six boîtes Booyah pour débloquer plus d’objets et gagner une émote exclusive.

Pendant ce temps, l’événement FFCS, qui a débuté le 20 novembre, touche à sa fin. Il se terminera le 6 décembre avec un dernier défi appelé Deadbox Drop, qui a débuté hier. Il permet aux joueurs d’échanger des jetons FFCS pour obtenir un skin de sac à dos exclusif, un bon Weapon Royale ou un jeton Bounty.

Le pass Oblivion Elite se terminera le 31 décembre et cédera ensuite la place à un autre pour célébrer la nouvelle année.