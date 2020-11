Le nouveau OnePlus 8T 5G est moins cher que jamais ce Cyber ​​Monday

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Ce n’est pas parce que le Black Friday est techniquement derrière nous que la saison des achats des Fêtes est terminée. Bien au contraire, comme le Les meilleures offres du Cyber ​​Monday disponibles actuellement sur certains des smartphones les plus récents et les plus populaires au monde font que les offres de la semaine dernière sont pâles en comparaison.

L’un des meilleurs Les offres de téléphonie Cyber ​​Monday proviennent d’Amazon (où ailleurs?), Les acheteurs du géant du commerce électronique cherchant actuellement à économiser 120 dollars sur le OnePlus 8T 5G débloqué dans les travaux de peinture Aquamarine Green et Lunar Silver.

Ceci est le dernier combiné haut de gamme de la société, remarquez, après avoir vu la lumière du jour il y a un peu plus d’un mois avec un écran Fluid AMOLED 120Hz lisse et soyeux, ainsi qu’un SoC Snapdragon 865 à la pointe de la technologie et jusqu’à 12 Go de RAM sous le capot. Bien que pas aussi impressionnant que le légèrement plus âgé OnePlus 8 Pro, le 8T offrait un rapport qualité-prix assez incroyable pour votre argent dès le départ à un prix de départ raisonnable de 749 $.

Mais maintenant que le PDSF est réduit de 16%, et les utilisateurs avancés d’Android auront du mal à trouver un smartphone 5G tout aussi bien équipé à un prix comparable.

Bien sûr, vous pouvez toujours opter pour le OnePlus 8 Pro 5G encore plus haut de gamme, qui vous coûte 250 $ de moins que son prix habituel de 999 $ dans une autre offre solide Amazon Cyber ​​Monday correspondant. une offre Black Friday étendue qui est également disponible jusqu’à la fin de la journée chez B&H Photo Video.

le OnePlus 8 Pro a l’avantage sur le 8T en termes de taille d’écran et de résolution, tout en présentant un système de caméra orienté vers l’arrière objectivement supérieur.

Mais le OnePlus 8T est en fait équipé de la technologie de charge rapide la plus impressionnante, allant jusqu’à une vitesse de 65 watts, tout en correspondant essentiellement à la capacité de batterie de 4500 mAh de son grand frère aîné. Et non, le panneau de 6,55 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et la configuration de tir quad 48 + 16 + 5 + 2MP à l’arrière du OnePlus 8T 5G ne sont pas mal non plus, surtout à moins de 650 $.

Dernier point mais non le moindre, le téléphone à prix très réduit est livré avec 256 Go d’espace de stockage interne, associé à un nombre de mémoire tout aussi généreux de 12 Go.