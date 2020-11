Certaines variantes du Thar connaissent des périodes d’attente allant jusqu’à 5 à 7 mois et Pawan Goenka, MD, Mahindra et Mahindra ont confirmé que le Thar est réservé jusqu’en mai 2021. Cela pourrait baisser un peu lorsque Mahindra augmentera sa production à partir de janvier 2021.

Le Mahindra Thar a fait un bon départ ici en Inde et il est en train de devenir ce que Mahindra voulait vraiment qu’il soit – un SUV de style de vie. Naturellement, avec une demande si forte et les carnets de commandes ayant enregistré plus de 20 000 réservations au cours du premier mois seulement depuis son lancement, la période d’attente sur le Thar est assez élevée. Même Mahindra lui-même ne s’attendait pas à une demande aussi écrasante. Certaines variantes du Thar connaissent des périodes d’attente allant jusqu’à 5 à 7 mois et dans une dernière interview avec Carandbike, Pawan Goenka, MD, Mahindra et Mahindra a confirmé que le Thar était réservé jusqu’en mai 2021.

Le nouveau Mahindra Thar est déjà réservé jusqu’en mai 2021, explique le Dr Pawan Goenka.

Pour répondre à la demande croissante du SUV chaque jour, Mahindra augmentera la production du nouveau Thar de 50% à partir de janvier 2021. Actuellement, Mahindra produit 2000 unités du Thar chaque mois et ce chiffre augmentera jusqu’à 3000 unités à partir de janvier. Pourtant, la montée en puissance de la production pourrait ne pas être en mesure de répondre à la demande. Bien que cela réduise la période d’attente d’un certain montant, cela ne sera pas drastique. Mahindra a déjà commencé avec les livraisons du nouveau Thar plus tôt ce mois-ci, et la même chose sera livrée aux clients en fonction de la séquence des réservations reçues pour les variantes disponibles.

Dans l’interview avec Carandbike, le Dr Pawan Goenka a déclaré: «D’une part, on peut dire que c’est un problème agréable d’avoir à attendre que de ne pas avoir de voitures en attente de clients. Mais je ne pense pas qu’un OEM veuille avoir une très longue liste d’attente. Mais, en même temps, nous avons des contraintes sur la façon dont nous pouvons augmenter notre capacité. Nous avons déjà mis en service une capacité de 50 p. 100 de plus que ce que nous avions initialement prévu. Et, je pense qu’à partir du mois de janvier, nous arriverons à ce point. À l’heure actuelle, avec une demande qui dépasse de loin ce que nous pensions obtenir pour ce véhicule, je pense que nous sommes solides jusqu’en mai. Et je ne vois pas mai devenir janvier. Cela peut devenir avril, mais je ne le vois pas devenir janvier. Donc, malheureusement, les clients devront attendre le véhicule, même si nous essayons d’augmenter la capacité autant que possible. Mais, il y a une limite à combien il peut augmenter.

Le Mahindra Thar a également été récemment testé en cas de collision par Global NCAP et il est reparti avec un score global assez respectable de 4 étoiles.

Le Mahindra Thar a également été récemment testé en cas de collision par Global NCAP et il est reparti avec un score global assez respectable de 4 étoiles. En fait, le Thar a obtenu 4 étoiles en matière de protection contre l’occupation des adultes et de l’occupation des enfants, cette dernière étant la plus élevée de tous les véhicules fabriqués en Inde. Cela vient comme un contraste frappant lorsque les Kia Seltos, Hyundai Grand i10 Nios et Maruti Suzuki S-Presso ont également été testés au Global NCAP et ils sont repartis avec des résultats moyens à très mauvais. Mahindra prend la sécurité très au sérieux et cela fera bien pour garantir la confiance de ses clients.

Le Thar est actuellement disponible en deux versions – série AX et série LX – bien que Mahindra ait récemment abandonné les variantes AX de base pour répondre à la demande de versions plus élevées que la plupart des clients ont opté pour. Les prix du Thar vont maintenant de Rs 11,90 lakh et montent Rs 13,75 lakh. Il existe 12 versions différentes du Thar actuellement proposées en fonction des différentes options de moteur, de boîte de vitesses et de carrosserie. Les options de moteur comprennent un moteur turbo essence de 2,0 litres et un moteur diesel de 2,2 litres. Les deux moteurs ont le choix entre une boîte manuelle à 6 vitesses ou une boîte automatique à convertisseur de couple à 6 vitesses.