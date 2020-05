Le nouveau livre d’Ashley Eckstein, Sam Witwer discute de Maul, Dave Filoni explique Duel of the Fates, John Boyega parle de Finn sensible à la force, et plus encore! – / Film

Dans cette édition de Star Wars Bits:

La nouvelle Ashley Eckstein Guerres des étoiles Petit livre d’or, Je suis un padawan

Sam Witwer discute de l’apparence de Maul dans Solo: une histoire de Star Wars

Dave Filoni explique ce que le duel du destin signifie pour la saga Skywalker

John Boyega parle de Finn sensible à la force

Et plus!

Je suis un padawan

Une prochaine Guerres des étoiles Petit livre d’or, Je suis un padawan, revient sur la vie d’Ahsoka Tano en tant qu’apprenant de Padawan. Le livre pour enfants est écrit par une femme qui comprend intimement Ahsoka – Ashley Eckstein, qui a exprimé le personnage depuis le 2008 Clone Wars film qui a lancé la série. Je suis un padawan est le premier livre pour enfants qu’Eckstein a écrit, mais elle n’est pas nouvelle dans le rôle de l’auteur. Elle a partagé le crédit d’écriture avec Ahsoka romancier E. K. Johnston pour la nouvelle «By Wwhat Sun» qui faisait partie de l’anthologie 2017 D’un certain point de vue et a écrit le livre de non-fiction C’est votre univers: vous avez le pouvoir de le réaliser en 2018.

Plus sur StarWars.com, Amy Richau a une excellente interview avec Eckstein, elle parle de l’écriture du livre et de ce que le personnage signifie pour elle. Vous pouvez commander votre propre copie de Je suis un padawan maintenant, et assurez-vous de vérifier également Dan Brooks«Entretien avec l’artiste du livre, Shane Clester.

Solo: une histoire de Star Wars Avait des plans différents pour Dark Maul

Sam Witwer, qui a exprimé Maul dans Ron HowardLe film de 2018, en plus de le représenter dans The Clone Wars et Rebelles série télévisée d’animation, a récemment révélé que l’apparition de Maul dans Solo: une histoire de Star Wars évolué au fil du temps. Initialement, Peter Serafinowicz, qui a exprimé le personnage dans Star Wars: Episode I – La menace fantôme, a exprimé Maul dans Solo, mais cela n’a pas fonctionné comme ils l’espéraient. Dans une interview avec SW Holocron, Witwer rappelle:

« [Peter] Serafinowicz a même dit qu’il avait enregistré des trucs pour Maul et que cela ne fonctionnait pas comme ils le pensaient. Ce n’était pas vraiment une décision. C’était en fait quelqu’un qui n’était pas totalement dans le camp de Lucasfilm, « D’accord qui l’a joué sur The Phantom Menace? Serafinowicz, saisis-le. « C’est un gars tellement talentueux et talentueux et j’admire l’enfer de son travail, mais ce n’était pas reconnaissable du personnage et ce n’était même pas reconnaissable Le personnage de la menace fantôme. C’était une chose très différente et ils n’obtenaient pas les bonnes choses. «

Une fois Witwer officiellement Solo: une histoire de Star Wars, c’est quand lui et Dave Filoni a commencé à suggérer des changements qui rendraient la représentation du personnage plus fidèle, notamment en lui faisant porter un sabre laser différent.

«Il y avait des choses qui devaient arriver une fois que j’ai été embauchée. Il a dû y avoir un nouveau tournage parce que des gens comme moi et Dave Filoni leur faisaient savoir qu’il y avait beaucoup de détails qui n’étaient pas cohérents. Ce n’est pas moi qui dis que ces gens ne savaient pas ce qu’ils faisaient parce qu’ils faisaient un film et le faisaient à la vitesse de la lumière. En fin de compte, ils ont fait la bonne chose parce qu’ils ont embauché des gens qui étaient des experts en la matière, comme Dave Filoni et, j’ose dire, moi, parce que je suis en quelque sorte un expert de ce que nous avons fait avec Maul au cours de la dernière décennie. tu sais? Ils étaient très ouverts à entendre ce que nous avions à dire et, encore une fois, ils étaient si ouverts qu’ils ont fait un nouveau tournage. » Consultez l’interview complète au SW Holocron.

Dave Filoni explique ce que le duel du destin signifie pour la saga Skywalker

En parlant de Maul, dans le deuxième épisode de Disney Gallery: The Mandalorian, « Héritage » le producteur exécutif, scénariste et réalisateur Dave Filoni discute de l’importance de la bataille du sabre laser entre Dark Maul, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi dans Star Wars: Episode I – La menace fantôme.

«Ce qui est en jeu, c’est vraiment comment Anakin va se révéler. Parce que Qui-Gon est différent du reste des Jedi, et vous le voyez dans le film … Il se bat pour Anakin, et c’est pourquoi c’est le Duel des destins. C’est le sort de cet enfant. Et selon la façon dont ce combat se déroule, sa vie va être radicalement différente. »

Filoni explique comment Qui-Gon aurait été la figure paternelle dont Anakin Skywalker aurait eu besoin et comment la mort de la figure paternelle potentielle a des conséquences énormes:

«Alors Qui-Gon perd, bien sûr, donc la figure paternelle est partie. Parce qu’il savait ce que cela voulait dire d’enlever cet enfant à sa mère quand il avait un attachement, et il est parti avec Obi-Wan. Obi-Wan entraîne Anakin, au début, à partir d’une promesse qu’il fait à Qui-Gon, non pas parce qu’il se soucie de lui. Il est finalement le frère d’Anakin, mais ce n’est pas une figure paternelle. C’est un échec pour Anakin. Il n’a pas la famille dont il a besoin. Il perd sa mère dans le prochain film. Il échoue à la promesse faite à sa mère: « Je reviendrai et te sauverai. » Il est donc complètement vulnérable, et Star Wars est finalement une affaire de famille. «

Disney Gallery: Le Mandalorien est une série documentaire en huit parties en continu sur Disney + centrée sur la réalisation de la première action en direct Guerres des étoiles séries télévisées. De nouveaux épisodes sortent tous les vendredis.

Talking Bay 94 interviewe Ken Ralston, artiste des effets visuels

Consacré à des entrevues avec les acteurs, l’équipe et les créateurs du Guerres des étoiles Dans l’univers, le podcast Talking Bay 94 propose des histoires inédites, extra-terrestres, à certaines des plus grandes stars de l’univers. Rejoignez l’hôte Brandon Wainerdi alors qu’il s’assoit avec un artiste légendaire des effets visuels Ken Ralston, lauréat de cinq Oscars pour les meilleurs effets visuels, dont un Oscar de réalisation spéciale pour les effets visuels Le retour des Jedi (1983).

Les autres victoires de Ralston incluent Cocon (1985), Qui veut la peau de Roger Rabbit (1988), La mort devient son (1992), et Forrest Gump (1994). Il a également été nominé trois fois de plus pour Chasseur de dragon (1981), Retour vers le futur II (1989), et Alice au pays des merveilles (2010). Parmi les autres épisodes récents de Talking Bay 94, citons des entretiens avec Dan Madsen, fondateur du Lucasfilm Fan Club, et du susmentionné Sam Witwer!

Les artistes d’ILM rendent hommage aux héros de la pandémie

Les artistes talentueux d’Industrial Light & Magic rendent hommage aux héros réels du Coronavirus (COVID–19). À travers «Heroes of the Pandemic: ILM Art Jam», les artistes ont créé leurs propres illustrations et peintures en guise de remerciement aux médecins, aux infirmières, aux employés des épiceries et à tous ceux qui sont en première ligne et qui sauvent des vies et nous fournissent essentiel. Vous pouvez découvrir tout l’art impressionnant sur StarWars.com.

De plus, Mark Hamill et Lucasfilm ont remercié tous les premiers intervenants, les premiers et les bénévoles qui ont mis leur santé et leur bien-être en jeu pour nous dans un message vidéo du compte YouTube officiel de Star Wars:

Le podcast Blast Points célèbre l’Empire contre-attaque et plus encore!

Pour célébrer le 40e anniversaire de L’empire contre-attaque, Hôtes de Blast Points Jason Gibner et Gabe Bott regardent le directeur d’influence Irvin Kershner a eu sur la galaxie très loin. Après avoir écouté l’épisode 218 – réalisé par Irvin Kershner, assurez-vous de consulter leurs autres épisodes récents, y compris BONUS EPISODE – George Lucas Super Live Adventure Super Live Commentary.

«En 1993, le public du Japon a pu voir un spectacle (super) en direct rendant hommage au cinéma de George Lucas. Willow, Tucker: l’homme et son rêve, Indiana Jones, American Graffiti, et Guerres des étoiles tous en direct avec chant, danse et un tigre vivant. Maintenant, grâce à la magie d’Internet, TOO TOO peut regarder ce moment bizarre et magnifique de l’histoire. Rejoignez-nous pour un commentaire en direct de la seule séquence de caméscope connue de l’ensemble du spectacle historique. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez jive à la main. «

John Boyega discute de la sensibilité à la force de Finn

Dans une récente interview avec Jake Hamilton, Ancre du divertissement pour Chicago @ Fox32News et @ReelBlend coanimateur, acteur de Star Wars John Boyega discuté de la sensibilité à la Force de son personnage, qui a été révélée dans le dernier Star Wars: The Rise of Skywalker. Dans le film (et la trilogie séquentielle dans son ensemble), de nombreuses suggestions suggèrent que l’ancien Stormtrooper pourrait être sensible à la Force. Dans son interview du 4 mai avec Hamilton, confirme le réveil de la Force dans le personnage:

« Il est définitivement sensible à la Force et a toujours été fort dans la Force », a déclaré Boyega. «Le projet précédent, c’était en fait une conversation entre Rey et Finn, ils en ont parlé. Il y avait une scène où Rey savait déjà – comme s’il l’avait arrêtée dans le Falcon et allait lui faire savoir qu’il avait la Force, qu’il l’avait ressentie depuis qu’il avait quitté le Premier Ordre. Cette énergie, c’était le facteur de motivation, et il le sait depuis très longtemps. Et Rey, dans cette scène, Rey l’arrête et dit: «Finn, je savais depuis longtemps, comme depuis le moment où je t’ai rencontré, que tu étais fort avec la Force. Je savais qu’il y avait quelque chose en toi. »»

Vous pouvez consulter l’interview complète de Hamilton avec Boyega ci-dessous:

Sabre laser de Rey, révélé

Phil Szostak est le Creative Art Manager de Lucasfilm. Il est également l’auteur de L’art de Star Wars: le réveil de la force, L’art de Star Wars: Les derniers Jedi et L’art de Star Wars: The Rise of Skywalker. Récemment, Phil a révélé un concept art de Matthew Savage du sabre laser de Rey dans The Rise of Skywalker, en utilisant des éléments de son personnel. Découvrez Szostak’s sur Twitter et Savage sur Instagram pour des illustrations plus excellentes de la Guerres des étoiles saga.

« Le maître des accessoires Jamie Wilkinson a toujours dit que si nous devions concevoir un sabre pour Rey, il serait fabriqué à partir d’éléments de son personnel, l’accessoire qu’elle avait utilisé depuis notre première rencontre avec elle. » – concept artiste Matthew Savage #Guerres des étoiles #TheRiseOfSkywalker https://t.co/ZO1kf5Hl2S pic.twitter.com/eQiEEPyR4d – Phil Szostak (@PhilSzostak) 2 mai 2020

Nouveaux objets de collection Star Wars de Gentle Giant, Hot Toys et Regal Robot

Hot Toys fête Star Wars: l’Empire contre-attaque 40e anniversaire avec la sixième figurine de collection Boba Fett (version couleur vintage), basée sur les premiers tests de costumes de Boba Fett et la conception de figurines d’action Kenner vintage. Il comprend des applications de peinture précises sur le casque et l’armure mandaloriens détaillés, un sous-costume finement ajusté, un fusil et un pistolet blaster, le jetpack emblématique de Boba Fett et une base de figurine. Vous pouvez précommander le chiffre dès maintenant, qui devrait arriver en juillet-septembre 2020.

En parlant de Mandaloriens, Sabine Wren se joindra à son collègue Star Wars Rebels Ahsoka Tano & Hera Syndulla en tant que prochain Mini Bust à l’échelle 1/6 de Gentle Giant. RebelScum.com a dévoilé en exclusivité le prochain Mini-Bust de luxe, qui sera bientôt disponible en pré-commande.

«Celles-ci seront mises à la disposition des membres de la première guilde, puis du grand public. À l’heure actuelle, la date de sortie et la taille de l’édition doivent être déterminées, mais elles coûteront 120,00 $ et ce qui en fait une pièce de luxe, c’est le fait que vous pouvez l’afficher avec ou sans casque, avec un blaster en option ou une main vide et bien sûr, avec son pulvérisateur de peinture ou le Darksaber. »

Hot Toys étend son Guerres des étoiles collection avec un ensemble de collection Scout Trooper et Speeder Bike de sixième échelle basé sur Le Mandalorien! La figure très précise est basée sur l’apparence de l’Imperial Scout Trooper dans la série en direct et comprend un casque et une armure détaillés avec des effets météorologiques réalistes, un body en tissu, un fusil blaster et un support de figurine sur le thème du désert. Le soldat mesurera 12 « de haut et comprendra plusieurs pièces interchangeables et plus de 30 points d’articulation.

Mesurant à environ 52,5 cm de longueur, le Speeder Bike présente des effets d’altération, une poignée articulée, des pédales, une aube de direction, des volets de moteur et un canon, un support et une figurine de l’enfant à la sixième échelle avec une expression nouvellement sculptée et un sac à bandoulière pour le Pilote de Speeder Bike. Pour plus d’informations (et des photos de l’adorable enfant), consultez Bleeding Cool.

Et enfin, Regal Robot a récemment créé un ensemble de bureau de chambre de méditation Dark Vador personnalisé pour un client!

«En étroite collaboration avec Lucasfilm, nous avons esquissé un certain nombre de chaises et de meubles intéressants basés sur Dark Vador et l’étoile de la mort. Finalement, nous avons eu l’idée de créer un ensemble basé sur la chambre de méditation emblématique de Vader dans Star Wars: l’Empire contre-attaque. Reliant la forme et la fonction, nous avons capturé l’apparence de cette chambre dans un bureau à trois côtés, en utilisant des menuiseries laminées personnalisées pour recréer l’intérieur blanc audacieux et la coque noire imposante. Des formes inclinées atteignent le ciel comme si elles attendaient que la moitié supérieure descende comme dans le film. «

Pour plus d’informations sur la construction, consultez l’interview sous le feu des projecteurs de Regal Robot avec le client, Brandi R. Harkness-Bruce!

Merci au créateur!

Le 14 mai marque le 76e anniversaire de George Lucas. Pour célébrer le cinéaste, philanthrope et entrepreneur, voici une interview approfondie de 1971 avec un journaliste de 27 ans, Lucas, par un journaliste Gene Youngblood sur la station de télévision publique de Los Angeles KCET. Lucas venait de terminer son premier long métrage, THX 1138.

