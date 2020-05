Le nouveau jeu Titanfall n’est pas en préparation; Respawn pourrait dévoiler quelque chose d’autre bientôt

CALLIGRAM Livre N°99 LILI EST HARCELEE A L’ECOLE

N° 99 Lili est harcelée à l?école Valentine et ses copines ont trouvé un nouveau jeu : se moquer de Lili et l?humilier. Ce livre parle du harcèlement à l?école, de la violence des mots. Il montre qu?il faut en parler et ne pas se laisser faire. Faire souffrir, ce n?est pas un jeu !