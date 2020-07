Le nouveau jeu «  révolutionnaire  » People Can Fly dévoilé par l’équipe de New York

People Can Fly, le développeur derrière Bulletstorm et le prochain Outriders, a un autre titre d’action en préparation. Le studio new-yorkais de la société vise à concentrer son prochain effort sur la production d’un jeu «d’action-aventure révolutionnaire». Ce projet AAA particulier finira par arriver sur les plates-formes de nouvelle génération, PC et de streaming.

Le directeur du studio de People Can Fly New York, David Grijns, est à bord pour diriger le développement, aux côtés du directeur créatif Roland Lesterlin. Au cours des 12 à 18 prochains mois, le bureau de New York augmentera sa taille en embauchant des dizaines de membres du personnel supplémentaires. Un nouveau «studio de démarrage» basé à Montréal est également en voie de se joindre à la famille pendant cette période. Les équipes sœurs de People Can Fly à Varsovie, Rzeszow et Newcastle contribueront davantage à la production du nouveau projet.

Dans une déclaration sur le blog de l’entreprise, le PDG Sebastian Wojciechowski a parlé avec fierté de la croissance de l’équipe. People Can Fly a annoncé pour la première fois le studio de New York l’année dernière et l’a dévoilé Outriders à l’E3. Maintenant, le personnel compte 250 personnes avec une nouvelle expansion à l’horizon. «Notre intention depuis le début a été d’étendre People Can Fly en un studio multi-projets et de continuer à renforcer la présence mondiale de notre marque», a déclaré Wojciechowski. Pour atteindre cet objectif, des recrutements sont déjà en cours avec plusieurs postes ouverts sur le portail «Carrières» du site.

Le studio reste muet sur ce qu’implique exactement son nouveau titre d’action. Cependant, les joueurs peuvent se préparer pour un autre type d’aventure People Can Fly dans un proche avenir. Outriders, un jeu de tir en coopération, est lancé sur PS4, PS5, PC via Steam, Xbox One et Xbox Series X cette saison des fêtes.

[Source: People Can Fly Blog]