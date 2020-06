Le nouveau jeu de voix Words With Friends oppose les joueurs à Amazon Alexa

Zynga, le studio derrière tant de jeux mobiles incroyablement populaires comme FarmVille, Zynga Poker et Words with Friends, est de retour avec un autre concept de jeu intéressant. Leur nouveau jeu s’appelle Word Pop et c’est une nouvelle interprétation du jeu classique de style Words With Friends.Le principal point fort du jeu est qu’il peut être joué sur n’importe quel appareil Alexa tel que Amazon Echo, Echo Show ou Echo Dot. Word Pop est un jeu basé sur la voix basé sur Words With Friday, qui peut être joué sur Alexa.

Dans le jeu, Alexa d’Amazon met au défi les joueurs de trouver et de créer autant de mots que possible à partir d’une banque de six lettres, à travers une série de sessions d’une minute. Au cours de ces très courtes sessions, les joueurs doivent dire ou épeler autant de mots que possible. Les points sont distribués aux joueurs en fonction du nombre et de la longueur des mots qu’ils trouvent.

Word Pop est disponible sur les appareils Amazon Alexa à partir d’aujourd’hui, mais pour y accéder, vous devez dire « Alexa, ouvre Word Pop« Sur tout appareil compatible. C’est une nouvelle compétence amusante qui permet à ceux qui utilisent des appareils Alexa de s’amuser en résolvant des énigmes de mots.