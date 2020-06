Le nouveau jeu Bayonetta 3 sort bientôt !!! Quand?? Connaissez tous les détails qui tournent autour du jeu !!

Le Mois de l’histoire des Noirs est un moment où nous réfléchissons aux pionniers noirs du passé et célébrons les acteurs du changement noirs d’aujourd’hui et de demain. Aujourd’hui, le cinéma et la télévision noirs prospèrent: des cinéastes tels que Ava DuVernay, Spike Lee, Jordan Peele, Barry Jenkins, Dee Rees et d’innombrables autres créent de l’art à travers les genres, dans les théâtres et pour la télévision, qui se concentre sur les personnes et les communautés qui ont l’air comme eux. Alors qu’ils forgent un nouveau terrain dans cet espace, nous jetons un coup d’œil aux ancêtres qui ont ouvert la voie à leur travail. Celles-ci Les pionniers du cinéma noir de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle ont contribué à façonner l’industrie cinématographique moderne et ont souvent défié les stéréotypes caricaturaux, fatigués et racistes véhiculés par ceux qui détenaient le plus de pouvoir à Hollywood au cours de ses premières années.

Vous connaîtrez les noms de certains de ces scénaristes, réalisateurs et interprètes, tandis que d’autres sont pour la plupart des figures cachées de l’histoire du cinéma, une grande partie de leur travail étant tragiquement perdue. Ce sont nos héros folkloriques, et ce mois-ci, nous prononçons leur nom, célébrons leur travail et honorons la contribution qu’ils ont apportée au cinéma et à la culture.

Maria P. Williams (1866-1932)

Williams est connue comme la première productrice de films noirs, et avait travaillé comme secrétaire et trésorière de la Western Film Producing Company (la société qui a distribué son premier film et dont son mari était président). Il a été débattu de savoir si Williams a dirigé ou non Flammes de colère, qui lui a été attribuée – «réalisatrice» et «productrice» étaient souvent interchangeables à l’époque du cinéma muet – mais elle a écrit, distribué et joué dans le film de 1923. Avant le cinéma, Williams était militante et écrivaine, écrivant un livre en 1916 sur son activisme intitulé Mon travail et mon sentiment public. Sur la première page du livre, elle écrit que 10% « de tout l’argent reçu de la vente de ce livre ira à créer un fonds à utiliser pour la répression du crime parmi les Negros ».

Noble Johnson (1881-1978)

(Photo par Everett Collection)

Les acteurs noirs ont trouvé du travail pendant l’ère du cinéma muet, mais ont souvent été confinés à des rôles racistes stéréotypés. Grâce à son travail d’acteur et de président de sa propre société de cinéma, Johnson a cherché à changer cela. Faisant ses débuts au cinéma en 1915, il était un acteur à succès qui est apparu dans 144 films, dont 1925 Le voleur de Bagdad et 1932 Le jeu le plus dangereux (tous deux 100% sur le Tomatomètre), 1932 La momie (93%) et les années 1933 King Kong (98%). Mais les concerts d’acteur réguliers ne suffisaient pas: Johnson (né Mark Noble) a fondé le studio de production entièrement détenu et dirigé par des Noirs Lincoln Motion Picture Company avec son frère George en 1916. Le berceau du genre «film de course», le studio a cherché à produire des films positifs avec des acteurs noirs. Johnson a été président de la société depuis sa création jusqu’à sa fermeture en 1921, finançant le studio avec des chèques de son travail d’acteur. La société n’a produit que cinq films – dont la plupart sont perdus – mais il est souvent salué comme une inspiration pour les sociétés cinématographiques appartenant à des Noirs qui ont suivi.

Lester Walton (1882-1965)

Où serait l’histoire du film noir sans l’inclusion des voix des critiques de films noirs? Walton a commencé sa longue carrière au Étoile de Saint-Louis, devenant ainsi le premier journaliste noir à plein temps du journal. Il a ensuite déménagé à New York, devenant le rédacteur en chef et le directeur de la Âge de New York, et a commencé à écrire sur la représentation des Noirs dans les films. En tant que militant des droits civiques, diplomate, auteur-compositeur, propriétaire de théâtre et critique de cinéma / essayiste, Walton portait de nombreux chapeaux. Il a également été vice-président de la Negro Actors Guild of America, où il a fait pression pour l’intégration dans le cinéma, la télévision et la radio. Reliant toujours l’art à la politique, Walton – en partenariat avec l’Associated Press – a également fait pression pour que le mot «nègre» soit orthographié avec un «N» majuscule.

Oscar Micheaux (1884-1951)

(Photo par Everett Collection)

Le «film de course» était un genre à l’époque de Jim Crow, faisant référence aux films créés pour et par les Noirs en partie comme un moyen de s’engager à dépister la discrimination à laquelle ils étaient confrontés. Micheaux a commencé comme romancier, puis s’est transformé en une voix proéminente dans le genre. Salué comme le premier grand cinéaste noir, Micheaux a réalisé et produit 42 longs métrages de 1919 à 1948, à partir de 1919 Le Homesteader, adapté de son premier roman. Sa vision était centrée sur la vie des Noirs pendant Jim Crow, abordant des sujets tels que la violence raciale, le viol, l’oppression économique et la discrimination. Plus particulièrement, Michaeux a réalisé, produit et écrit le vénéré de 1925 Corps et âme, qui était les débuts de Paul Robeson. Le film a été inclus dans le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès en 2019. À travers son travail, Micheaux a incarné les mots pour lesquels il est devenu célèbre: «Nous voulons voir nos vies dramatisées à l’écran pendant que nous le vivons, comme les autres personnes. , dans le monde entier. »

Hattie McDaniel (1893-1952)

(Photo de Bettmann / Contributeur / Getty Images)

McDaniel était une actrice pionnière, devenant la première interprète noire à être nominée et à gagner un Oscar, remportant l’Academy Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle de «Mammy» en 1939. Emporté par le vent. (Voir son discours émouvant ici.) Vent a donné un coup de pouce à une carrière déjà solide en tant qu’auteur-compositeur, musicien, artiste de scène en tournée et actrice de radio. Elle est apparue dans 97 films, dont 1934 Juge prêtre et Show Boat avec Paul Robeson, et a été parmi les premiers artistes noirs à jouer dans sa propre radio et série télévisée, Beulah. Alors que son Oscar était révolutionnaire, la carrière de McDaniel a été gênée par sa transcription dans les rôles de style Mammy avant et après sa victoire – des rôles tels que Mammy Lou dans son premier film, 1932. L’Ouest doré, Malena en 1935 Alice Adamset Hilda dans les années 1938 Mad Mad Manton. Il est à noter qu’aux 1940 Academy Awards – l’apogée de Jim Crow – McDaniel a dû s’asseoir à une table séparée à l’arrière de la salle de bal, séparée d’elle Emporté par le vent co-stars. McDaniel n’a pas montré de remords pour jouer ces rôles stéréotypés, célèbre commentant, « Je préfère jouer une femme de chambre et gagner 700 $ par semaine plutôt que d’en être une pour 7 $. » (Quatre-vingts ans plus tard, comme Jacqueline Coley de Rotten Tomatoes l’a détaillé, Les actrices noires ont encore du mal à se faire récompenser pour des performances qui rompent avec la caricature de «Mammy».)

Spencer Williams (1893-1969)

(Photo par Everett Collection)

Comme Oscar Micheaux, Williams (en haut à droite) Était connu comme l’un des cinéastes noirs les plus prolifiques de la première moitié du 20e siècle. Réalisateur, scénariste et acteur pionnier, son travail a fait avancer le genre du «film de course». Sur les 13 films qu’il a réalisés, celui de 1941 Le sang de Jésus est considéré comme son chef-d’œuvre, représentant la religion baptiste du Sud à travers une lentille noire. En 1991, Le sang de Jésus est devenu le premier «film de course» à être inscrit au Registre national du film de la Bibliothèque du Congrès. Williams a également connu une carrière d’acteur réussie. Après avoir travaillé en tant qu’acteur de personnage dans une série de westerns castés dans les années 1930, Williams est devenu connu sous le nom d’Andy dans CBS. Amos ‘n’ Andy Séries télévisées. Williams n’a pas reçu les honneurs complets que sa riche histoire méritait avant sa mort, lorsque la plupart de ses films ont été trouvés dans un Entrepôt au Texas Dans les années 1980.

Tressie Souders (1897-1995)

Les hommes n’étaient pas les seuls à partager leurs points de vue sur la vie noire contemporaine dans le cinéma au début du XXe siècle – les femmes noires ont également créé des œuvres pour faire entendre leur voix. Souders est notamment connue comme la première femme noire à réaliser un long métrage, Une erreur de femme. Le film a été distribué par Afro-American Film Exhibitors ’Company en 1922, mais malheureusement aucune version du film n’a été retrouvée. Le réalisateur et scénariste est aussi insaisissable que le film lui-même, avec peu d’informations biographiques sur elle disponibles au-delà des rapports du film et des registres du recensement.

Paul Robeson (1898-1976)

En tant que militante des droits civiques, artiste de concert, auteur, athlète professionnel et star de la scène et de l’écran, Robeson était l’une des figures culturelles les plus importantes de la première moitié du 20e siècle. Il a commencé sa carrière d’acteur au succès phénoménal dans le film d’Oscar Micheaux de 1925 Corps et âme, et a ensuite joué dans les goûts de 1933 L’empereur Jones, 1936 Show Boat (100% au Tomatomètre), et sur scène dans des productions de Othello et L’empereur Jones. Mais son succès à Hollywood n’a pas freiné sa voix. Le franc-parler Robeson a attiré l’attention du FBI en raison de son soutien au mouvement des droits civiques et de sa vision favorable des politiques communistes, ce dernier l’a mis sur la liste noire. Lorsque le maccarthysme a décliné, Robeson a fait des progrès pour revenir sous les projecteurs, mais s’est finalement retiré pour une vie tranquille.

Fredi Washington (1903-1994)

(Photo par Everett Collection) Voir aussi Crows Andrew McLeod appelle à une refonte massive du club

Washington (en haut à droite) a joué dans neuf films et un certain nombre de productions de Broadway tout au long de sa carrière, qui a coïncidé avec la Renaissance de Harlem. Elle est surtout connue pour avoir incarné Peola Johnson, une femme noire à la peau claire qui passe comme blanche, dans le nominé aux Oscars pour le prix du meilleur film en 1934, Imitation de vie. Une fois sa carrière cinématographique terminée, elle est devenue militante des droits civiques, travaillant en étroite collaboration avec le président de la NAACP, Walter White, et fondatrice de la Negro Actors Guild of America. Washington a gardé un pied dans l’industrie en tant qu’éditeur de divertissement pour La voix du peuple, un journal noir progressiste fondé par Adam Clayton Powell Jr., ainsi que travaillant comme consultant en casting pour les productions musicales de Carmen Jones et Porgy and Bess.

Image miniature reproduite avec l’aimable autorisation de la collection Everett