Le nouveau Forza Motorsport taquiné pour PC au Xbox Games Showcase

Microsoft a révélé le prochain jeu de sa série de courses phare, qui semble s’appeler simplement Forza Motorsport. La vitrine des jeux Xbox d’aujourd’hui a montré l’action du jeu de course pour la première fois, et cela a l’air aussi impressionnant que vous vous en doutez. Il arrive sur PC, Xbox Series X et Xbox One, mais nous ne savons pas encore quand.

La nouvelle bande-annonce, que vous pouvez regarder ci-dessous, nous a donné un aperçu de l’action, mais elle a laissé un peu de place à l’imagination. Microsoft a cependant confirmé que le jeu bénéficierait du traçage de rayons et d’une fréquence d’images de 60 ips.

Le jeu est développé par Turn 10, le studio derrière la ligne Motorsport. La société avait précédemment révélé certaines des nouvelles fonctionnalités de Forza Motorsport, notamment un nouveau modèle de pression des pneus et des pneus, ainsi qu’une nouvelle modélisation de la suspension et un nouveau système de pression atmosphérique, qui, selon le directeur créatif Chris Esaki, «a une pression affectant avec précision des choses comme densité de l’air, aérodynamique et puissance ».

Jetez un œil à la bande-annonce ci-dessous.

Le jeu le plus récent de la sous-série a été lancé en 2017 avec un accueil positif, dont un 7/10 dans notre revue Forza Motorsport 7.

