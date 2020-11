Le nouveau film Predator serait en route du réalisateur Dan Trachtenberg

20th Century Studios va essayer de ramener Predator à nouveau. Un cinquième film de la franchise proprement dite est en route, le studio faisant appel à Dan Trachtenberg pour diriger et Patrick Aison écrivant le scénario. Le dernier film de la série a été publié en 2018 par le réalisateur Shane Black et a été considéré comme un […]

Le post New Predator Film censément On The Way du réalisateur Dan Trachtenberg est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Tweet