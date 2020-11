Le nouveau film Pink Panther combine l’action en direct et l’animation – / Film

Pour une certaine génération, les mots Panthère rose peut malheureusement évoquer des souvenirs de quelques mauvais films de Steve Martin du milieu des années 2000. Mais pour ceux qui ont sauté ce redémarrage théâtral, ils se souviendront peut-être d’une série de films mystérieux de 1963 à 1993 qui ont largement joué Dr Strangelove l’acteur Peter Sellers en tant que protagoniste maladroit, un inspecteur en chef désemparé nommé Jacques Clouseau.

Maintenant, après plus d’une décennie après la suite de 2009 de Steve Martin Panthère rose 2 a failli tuer la série pour de bon, la franchise Pink Panther devrait se poursuivre dans un tout nouveau film de MGM. Jeff Fowler, qui a dirigé cette année Sonic l’hérisson film, est mis en scène. Obtenez plus de détails ci-dessous.

Le Hollywood Reporter apporte la nouvelle inattendue qu’un nouveau film Pink Panther est en préparation avec Fowler à bord pour diriger et Mauvais garçons pour la vie co-auteur Chris Bremner s’attaquer au scénario.

Je me souviens avoir regardé le Panthère rose série de dessins animés quand j’étais enfant et n’apprend que des années plus tard que la créature animée est en fait issue du générique du film de 1963 réalisé par Blake Edwards. Avec la partition de jazz emblématique de Henry Mancini, ce personnage animé est devenu l’un des éléments les plus remarquables de la franchise cinématographique, bien qu’il ait essentiellement servi de mascotte qui n’est apparue que pendant le générique.

Les films étaient tous des films d’action en direct centrés sur Clouseau, un détective idiot chargé de résoudre divers mystères, dont un sur le vol d’un diamant rose surnommé la «panthère rose». Le personnage animé n’est jamais apparu dans le récit principal, mais cela va changer avec ce nouvel épisode.

THR dit que «l’histoire se concentrera sur un inspecteur de bon fonctionnement qui, grâce à un événement traumatisant, a maintenant une panthère rose pour un ami imaginaire. Ce dernier, bien qu’il ne parle pas, aide à résoudre l’affaire. Fowler, bien sûr, a de l’expérience en combinant des personnages d’action réelle et animés à l’écran, mais comme nous l’avons tous vu avec les deux films de Steve Martin et avec le film de Johnny Depp. Mortdecai, ce type de comédie exagérée est difficile à réaliser pour le public moderne, donc Fowler a une bataille difficile devant lui.

Walter Mirisch, qui a produit le film original de 1963, servira de producteur exécutif ici, tandis que son fils Lawrence Mirisch produira aux côtés du grand Julie Andrews, qui était mariée à feu Blake Edwards, qui a dirigé la plupart des entrées de cette franchise. Dan Lin et Jonathan Eirich, qui a produit l’action en direct de Disney Aladdin remake, servira également de producteurs.

Articles sympas sur le Web: