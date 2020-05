Le nouveau film de Spike Lee Da 5 Bloods fait ses débuts sur Netflix le 12 juin

Spike Lee’s nouveau film Da 5 Bloods fera ses débuts sur Netflix le mois prochain. Le réalisateur emblématique a fait l’annonce sur son compte Twitter aujourd’hui. Lee a co-écrit le film avec Danny Bilson, Paul Demeo, et Kevin Willmott. Il s’agit de son premier film pour le géant du streaming, avec qui il avait auparavant travaillé sur une série télévisée de son film Elle est Je dois l’avoir. Da 5 Bloods étoiles Chadwick Boseman, Jonathan Majors, et Paul Walter Hauser. Le film suit quatre anciens combattants afro-américains de retour au Vietnam à la recherche du corps de leur chef d’escouade morte et de la promesse d’un trésor enterré. Il fera ses débuts sur Netflix le 12 juin. Parallèlement à l’annonce, il a également fait ses débuts l’affiche pour Da 5 Bloods ainsi que. Variety a rapporté la nouvelle.

Da 5 Bloods cherche à poursuivre la séquence chaude de Lee

Spike Lee a récemment pris feu. Le dernier film du réalisateur, BlacKkKlansman, a été un succès critique et commercial substantiel. Il a fait une star de John David Washington, et il a été nominé pour six Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur second rôle (Adam Driver). Lee a remporté le prix du meilleur scénario adapté. Il vient également d’être sélectionné comme premier président noir du jury du Festival de Cannes, bien que nous ne sachions pas quand le festival pourrait avoir lieu et sous quelle forme cette année.

Une chose est sûre; Da 5 sangs a beaucoup de buzz. Une chose que tout le monde respecte à propos de Lee est sa capacité à faire n’importe quel type de film, même si ce n’est pas nécessairement quelque chose dans sa timonerie. C’est l’un de ces cas et sonne comme un tournant intéressant pour lui. Recherchez le film comme l’un des films les plus regardés sur Netflix lors de sa sortie le 12 juin, et ne soyez pas surpris s’il obtient l’attention des récompenses.

