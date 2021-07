Le nouveau film de science-fiction de Zack Snyder, Rebel Moon, arrive sur Netflix

in

Zack Snyder fait équipe avec Netflix pour une toute nouvelle aventure intergalactique. Le prochain projet de Snyder sera un fantastique épique de science-fiction intitulé Rebel Moon.

Le Hollywood Report a annoncé aujourd’hui que le cinéaste co-écrira, produira et dirigera Rebel Moon pour Netflix. Snyder co-écrit le scénario avec Shay Hatten et Kurt Johnstad. Snyder et Johnstad recevront l’histoire par crédit.

Ce projet marque la deuxième collaboration entre Snyder et Netflix alors qu’ils travaillaient auparavant sur le film d’action zombie 2021 Armée des morts. Le film a été vu par 72 millions de personnes au cours de ses quatre premières semaines, selon Netflix.

Pour Rebel Moon, Snyder s’inspire du cinéaste emblématique Akira Kurosawa. Il s’attaquera également à un Guerres des étoiles-comme une histoire, un type de film que le cinéaste aurait voulu faire depuis un certain temps.

« C’est moi qui grandis en tant que fan d’Akira Kurosawa, un Guerres des étoiles fan », a déclaré Snyder au Hollywood Reporter. « C’est mon amour de la science-fiction et de l’aventure géante. Mon espoir est que cela devienne également une propriété intellectuelle massive et un univers qui peut être construit.

Selon THR, l’histoire de Rebel Moon est « mis en mouvement lorsqu’une colonie pacifique au bord de la galaxie est menacée par les armées d’un régent tyrannique nommé Balisarius. Des gens désespérés envoient une jeune femme au passé mystérieux chercher des guerriers des planètes voisines pour les aider à prendre position.