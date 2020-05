Le nouveau film de M. Night Shyamalan révèle la distribution – / Film

M. Night Shyamalan a aligné tout à fait le casting pour son prochain film. Eliza Scanlen (Objets tranchants, Petite femme), Thomasin McKenzie (Laissez non Trace, Jojo Rabbit), Alex Wolff (Héréditaire), Vicky Krieps (Fil fantôme), et Aaron Pierre (Le chemin de fer clandestin) sont tous à bord du projet top secret. C’est tellement secret que nous n’avons même pas de titre. Mais, comme il s’agit d’un film de Shyamalan, il est probablement prudent de supposer qu’une torsion sera impliquée. Peut-être même deux rebondissements!

Variety a le scoop sur le casting du nouveau film de M. Night Shyamalan: Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff et Vicky Krieps. Shyamalan rédigera, dirigera et produira le projet, qui est publié par Universal. Et c’est tout ce que nous avons, les amis! Aucun détail d’histoire, aucune allusion au genre, rien.

Cela dit, quel casting. Surtout Vicky Krieps, qui a été une révélation dans Fil fantôme, et pourtant n’est pas apparu dans autant de films depuis. Mettez Vicky Krieps dans tous les films, je dis! Et le reste du casting n’est pas trop minable non plus.

J’aime les films de Shyamalan – pour la plupart. En fait, alors que la plupart du monde semblait se retourner contre lui après un certain temps, je suis resté un fan. Alors que d’autres se moquaient Le village, Je pensais que c’était l’un de ses meilleurs films. Et tandis que L’événement a été vu comme un gâchis absolu, j’aime la chose idiote pour ses charmes de film B. J’étais donc très heureux quand le cinéaste a fait un retour, d’abord avec La visite, puis avec Divisé.

Ce qui a fait Verre d’autant plus déchirante. En tant que fan de Incassable, la perspective d’un retour de Shyamalan dans ce monde semblait trop belle pour être vraie. Et je suppose que c’était parce que Verre était – à mon humble avis – un désastre absolu. Malgré cela, je reste un fan du cinéaste, et je suis toujours intéressé par ce qu’il prépare ensuite.

Depuis Verre, Shyamalan travaille sur la série Apple TV + Serviteur. On ne sait pas quand ce nouveau film pourrait commencer sa production, car la programmation est en suspens pour le moment. J’espère que nous en apprendrons plus bientôt.

