Le nouveau film de la star de Marvel Dave Bautista disponible sur Amazon Prime

Coronation Street Le patron Iain MacLeod a répondu aux appels des fans pour plus d’histoires de Toyah Battersby, admettant que le personnage a été « sous-utilisé » depuis son retour en 2016.

Toyah, joué par Georgia Taylor, est revenu à Weatherfield il y a quatre ans, mais malgré cette complot majeur de bébé impliquant Eva Price de Catherine Tyldesley, Toyah est tombé du radar au cours de la dernière année.

Dans une session de questions / réponses avec Espion numérique et d’autres médias, Iain MacLeod a admis que Toyah avait été «un peu sous-utilisé», étant d’accord avec les plaintes des fans. « C’est une actrice et un personnage fabuleux, nous cherchons vraiment à résoudre ce problème », a-t-il ajouté.

Taquinant l’implication prochaine de Toyah dans la belle-soeur Leanne et l’histoire de Steve avec Oliver, MacLeod a déclaré: «Elle va évidemment être une partie énorme de [that story].

« Ensuite, il y a un fil parallèle pour elle et Imran, où ils prennent de grandes décisions de leur propre vie, qui sont jetées dans le désarroi à cause de ce qui se passe. »

Révélant que Toyah sera «le rocher de Leanne» alors qu’Oliver est transporté à l’hôpital après avoir subi une autre crise, le Corrie Le producteur a également promis qu’il y aurait « beaucoup plus de temps d’écran » pour Georgia Taylor.

ITV

En relation: Coronation Street le tout-petit Oliver doit être transporté en soins intensifs dans de nouvelles scènes

« De toute évidence, alors que tout le monde commence à se sentir exclu du monde de Leanne et de ses troubles émotionnels privés, Toyah est vraiment le rock de Leanne », a-t-il expliqué.

«Elle est à ses côtés tout au long, elle est la plus fervente partisane de Leanne. Il y aura beaucoup plus de temps d’écran pour Georgia et Toyah dans les prochains mois. «

Coronation Street est actuellement diffusé les lundis, mercredis et vendredis à 19h30 sur ITV.

