Le nouveau film de Guy Ritchie ajoute Aubrey Plaza – / Film

Pour ma part, je pense Aubrey Plaza devrait être dans tous les films, tout le temps. Donc je ne peux pas me plaindre de la nouvelle qu’elle rejoint le casting du nouveau, actuellement sans titre, Guy Ritchie film. Le film d’action verra Ritchie se réunir avec Jason Statham, Statham jouant un agent du MI6 essayant d’arrêter la vente d’une nouvelle technologie d’armes mortelle. On ne sait pas quel personnage joue Plaza, mais j’espère que Ritchie sera assez intelligente pour lui donner un rôle important et substantiel et pas seulement la mettre à l’écart dans un rôle ingrat.

La date limite a le scoop sur Aubrey Plaza rejoignant le casting du thriller d’action sans titre de Guy Ritchie (il s’appelait autrefois Cinq yeux mais ce n’est apparemment plus le cas). Plaza rejoint Jason Statham dans le film, et je vraiment J’espère que cela signifie que nous allons voir Aubrey Plaza botter le cul des gens. Ne la mettez pas à l’écart dans un rôle de soutien où elle ne fait rien – laissez Aubrey Plaza se battre, bon sang!

Le film «suit l’agent des armes et de l’acier du MI6 (Statham) qui est recruté par une alliance mondiale de renseignement pour traquer et arrêter la vente d’une nouvelle technologie d’armes mortelle qui menace de perturber l’ordre mondial. Associé à contrecœur à l’expert en haute technologie de la CIA, Fortune se lance dans une mission de globe-trotter où il devra utiliser tout son charme, son ingéniosité et sa furtivité pour traquer et infiltrer un courtier en armes milliardaire. Est-ce que Plaza joue l’expert de la haute technologie? Peut être! C’est très bien – du moment qu’elle arrive à frapper des visages. Donnez aux gens ce qu’ils veulent: Aubrey Plaza frappant directement les gens. Nous l’avons mérité.

Plaza a un peu de retard en ce moment. Elle vient d’apparaître dans le hit Hulu La saison la plus heureuseet son drame psychologique Ours noir, dans laquelle elle donne une performance incroyable et désordonnée, s’ouvre cette semaine. Comme je l’ai dit: plus Aubrey Plaza est toujours une bonne chose. Ritchie réalise à partir d’un scénario d’Ivan Atkinson et Marn Davies, qui a également écrit Ritchie’s Les messieurs. Et cela me laisse une petite pause. J’aime beaucoup les premiers films de Ritchie, mais Les messieurs était un peu en désordre. Mais l’idée de Ritchie se réunissant avec Jason Statham est prometteuse, alors croisez les doigts, tout fonctionne à la fin. Et Ritchie révise également le scénario lui-même.

Lorsque le film a été annoncé pour la première fois, Adam Fogelson, de la société de production STXfilms Motion Picture Grou, a déclaré: «Jason est un poids lourd au box-office mondial, et lorsqu’il est associé à Guy Ritchie, c’est une combinaison irrésistible. C’est un plaisir d’être de retour en affaires avec Guy, Bill et l’équipe de Miramax après notre succès commun sur The Gentlemen et nous pensons que Five Eyes est le genre de film que nos partenaires à l’étranger aimeront autant que nous.

