Le nouveau DOCTEUR APHRA # 1 devient effrayant surnaturel

Star Wars: Docteur Aphra # 1 a lancé un nouveau volume de la série solo du personnage titulaire avec une sortie numérique surprise le 4 mai pour coïncider avec le Star Wars Day.

Maintenant, avec la bande dessinée sur le point de recevoir une sortie physique dans le cadre de la première vague de bandes dessinées de Marvel expédiée au marché direct le 27 mai, Newsarama rattrape l’artiste de série Marika Cresta qui, avec l’écrivain Alyssa Wong, emmènera Aphra sur une nouvelle aventure – et sur le chemin du surnaturel.

Cresta s’est ouverte à Newsarama sur sa première incursion dans la galaxie Star Wars, peaufinant son point de vue sur le docteur Aphra, et comment l’art spectral effrayant de H.R.Giger a joué un rôle dans la formation du conte à portée de main.

Newsarama: Marika, Star Wars: Docteur Aphra est votre première incursion dans le dessin Guerres des étoiles. Comment c’est de rejoindre le Guerres des étoiles Galaxy avec un personnage créé spécialement pour les bandes dessinées?

Marika Cresta: Quand tu parles Guerres des étoiles, vous avez le sentiment de parler de quelque chose qui a toujours existé, quelque chose maintenant ancré dans la culture des gens.

Être soudainement catapulté dans cet univers est passionnant et fascinant, mais en même temps, c’est difficile parce que vous devez travailler avec des personnages et des paramètres établis, il est donc essentiel de rester fidèle autant que possible à ce qui existe déjà, tout en essayant de mettez votre spin dessus!

Aphra est un personnage que j’aimais avant même de commencer ce travail, donc l’idée d’entrer dans cet univers grâce à elle m’a beaucoup ému!

Nrama: Sans être trop spoiler-y, quelle est la dernière chose pour laquelle vous dessiniez Star Wars: Docteur Aphra?

Cresta: Les dernières pages sur lesquelles j’ai travaillé se réfèrent à une partie cruciale de l’histoire, une révélation dans laquelle il y a beaucoup de rebondissements. C’était vraiment amusant de dessiner cette séquence car il se passe tellement de choses en quelques pages!

Nrama: Ce volume de Star Wars: Docteur Aphra commence par Aphra et son équipage volant un objet qui peut être maudit. Quels sont les principaux éléments visuels sur lesquels vous vous concentrez Guerres des étoiles histoire de braquage qui se déplace dans un territoire potentiellement surnaturel?

Cresta: J’adore le fait qu’un accent particulier soit mis sur la tension de l’être humain vers le surnaturel, c’est un thème qui m’a toujours fasciné!

Et je peux dire que la manière différente dont chaque personnage réagit à ce composant est très intéressante.

Certes, les éléments visuels dont je me suis le plus inspiré sont issus de l’art figuratif de H.R.Giger: la fusion entre la composante humaine et mécanique de son art est parfaite pour le cadre de cette histoire.

Nrama: Que pouvez-vous nous dire sur Ronen Tagge, contre qui Aphra se bat?

Cresta: Ronen est un héritier riche et gâté de la puissante famille Tagge.

On pourrait l’appeler un « collectionneur » d’objets rares, mais sa psychologie tordue le conduit à vouloir être le seul à apprécier à tout prix la beauté de ces artefacts – c’est pourquoi, une fois obtenus, il les détruit.

Nrama: Vous travaillez avec Alyssa Wong sur Star Wars: Docteur Aphra. Comment cela a-t-il développé votre relation de travail? Quelle est votre chose préférée qu’elle a mise dans un script jusqu’à présent?

Cresta: Malheureusement, je n’ai pu interagir avec Alyssa que par e-mail jusqu’à présent, mais je peux dire que travailler avec elle est vraiment un plaisir, j’ai beaucoup de respect pour son travail!

J’adore la façon dont elle développe l’intrigue à travers ses scripts, alternant des moments vraiment dynamiques et frénétiques avec d’autres moments plus calmes et plus silencieux, dans lesquels vous pouvez reprendre votre souffle avant l’arrivée d’une nouvelle et soudaine torsion!

Elle réussit vraiment à vous garder collé à l’histoire!

Nrama: Quels éléments de Guerres des étoiles êtes-vous le plus heureux de dessiner? Y a-t-il un personnage ou un lieu particulier que vous êtes particulièrement impatient de combattre?

Cresta: Je ne veux pas être redondant, mais j’aime vraiment dessiner Aphra! Comme je l’ai déjà dit, c’est un personnage qui me passionnait déjà avant qu’on me confie cette histoire, et aussi je trouve que son style « aviateur » est extrêmement cool!

Je dois dire, cependant, qu’un autre personnage que j’ai eu tant de plaisir à dessiner était Detta! Peut-être à cause de sa ressemblance avec Aphra.

Nrama: Guerres des étoiles a beaucoup de références visuelles de ses nombreux films, mais Aphra est de la bande dessinée. Comment trouvez-vous l’équilibre de ressembler à Guerres des étoiles tout en poussant dans différents territoires de bande dessinée?

Cresta: Les références visuelles du Guerres des étoiles La galaxie implantée dans les films est essentielle et reste la base de mon travail. On m’a fourni une grande quantité de matériel visuel à étudier et à partir duquel s’inspirer le développement des nouveaux environnements.

Peut-être que la partie où j’ai eu un peu plus de difficulté de ce point de vue était les tenues; concevoir les nouveaux personnages, les rendre « reconnaissables » mais en même temps en adéquation avec les caractéristiques de cet univers n’a pas été facile au début, mais grâce aux retours reçus de mes éditeurs et d’Alyssa, je l’ai fait!

Nrama: En conclusion, que peuvent attendre les lecteurs de ce nouveau volume de Docteur Aphra?

Cresta: Je pense que je peux dire que les lecteurs se retrouveront devant l’Aphra habituel, adorable, sortant et sans préjugés!

Cependant, le contexte dans lequel l’histoire se déroulera sera très différent, avec de nouveaux composants (même certains éléments d’horreur!) Par rapport à la Guerres des étoiles nous avons l’habitude de.

En termes simples, vous ne pouvez absolument pas le manquer!