Le nouveau DLC de The Outer Worlds est aussi long que la plus grande planète du jeu

Le DLC tant attendu pour The Outer Worlds a été officiellement annoncé dans le cadre du Xbox Games Showcase la semaine dernière, et Peril on Gorgon devrait être lancé le 9 septembre. La révélation initiale était assez légère sur les détails, mais Obsidian a maintenant fourni quelques info sur à quoi s’attendre. Peril on Gorgon semble être une mise à jour très importante – d’une portée comparable à celle du plus grand centre de quête du jeu de base.

L’histoire de Peril on Gorgon sera à peu près aussi importante que la planète Monarch, dit Obsidian à Polygon, et durera environ huit heures. Tout cela ne se déroulera pas sur le nouvel environnement d’astéroïdes de Gorgon, car certaines quêtes vous mèneront vers d’autres planètes et hubs à partir du jeu de base.

Peril on Gorgon est destiné aux personnages de niveau 25 ou plus, et peut être consulté à tout moment après avoir terminé Monarch, comme les développeurs le disent à Gamespot. Le DLC augmentera le niveau maximum de trois, et il y aura un certain nombre de nouveaux avantages à gagner avec ces niveaux supplémentaires.

Si vous avez manqué la bande-annonce, vous pouvez la vérifier ci-dessous.

