Le nouveau distributeur LUNAR de DC livre des livres maintenant, mais l’avenir n’est pas clair

DC a envoyé des ondes de choc à travers l’industrie de la bande dessinée Direct Market fin mars en annonçant qu’il envisageait un «modèle multi-distributeurs» à la lumière de la suspension des opérations de Diamond Comic Distributors en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’éditeur a de nouveau choqué les détaillants des semaines plus tard lorsqu’il a annoncé que leur exploration avait conduit à la fin apparente de leur accord exclusif avec Diamond et à la formation de deux nouveaux canaux de distribution, Lunar et UCS.

Lunar et UCS, qui sont détenus et exploités par les détaillants Discount Comic Book Service (DCBS) et Midtown Comics, ont commencé à livrer des titres DC la semaine dernière, près d’un mois avant que Diamond ne projette de reprendre leurs activités le 20 mai.

Et tandis que Lunar prévoit de continuer à distribuer des titres DC tout au long du mois de juin, les observateurs pensant qu’un système à trois distributeurs est l’avenir de l’industrie devraient prendre une pause. DC n’a pas répondu aux demandes de Newsarama sur l’avenir de Lunar en tant que distributeur à long terme de leurs livres.

Dans une interview avec Newsarama, Christina Merkler (la copropriétaire de DCBS / Lunar) discute de son entrée et celle de son mari, partenaire commercial, dans le domaine dominé par Diamond, de leurs plans à court terme en tant que distributeur et d’un avenir à long terme très incertain.

Newsarama: Christina, puisque vous êtes venue en même temps, expliquez-la nous – quelle est la relation de Lunar avec UCS? Allez-vous toujours vous joindre à la hanche en divisant les régions géographiques en coopération plutôt que de rivaliser pour les clients dans cet espace? Ou cet accord de coopération actuel expirera-t-il un jour?

Christina Merkler: Nous avons tous deux été contactés par DC pour aider à fournir des livres aux détaillants pendant la fermeture de Diamond. En interne, nous avons soupesé la capacité à remplir efficacement et décidé d’aller de l’avant.

Bien que nous ayons tous deux géré très efficacement des entrepôts de vente par correspondance, la portée de la «demande» était considérable et incertaine.

Dans l’annonce, DC a recommandé aux détaillants que la division de la zone géographique entre nous servirait mieux les détaillants et permettrait les meilleurs temps de transit, mais a noté que l’un des trois distributeurs pouvait être utilisé. Nous respectons Midtown et leur succès sur le marché et sommes heureux d’être impliqués à leurs côtés dans cette entreprise.

Nrama: Un éditeur / fournisseur autre que DC s’est-il déjà inscrit pour distribuer via Lunar? Avez-vous des questions?

Merkler: Nous avons demandé à quelques petits éditeurs de s’enquérir, mais nous n’avons signé personne d’autre.

Nrama: Avez-vous l’intention d’envisager d’ajouter d’autres éditeurs pour le moment?

Merkler: Nous avons eu plusieurs demandes de renseignements et nous prévoyons de faire un suivi avec eux au cours de la semaine prochaine. Nous continuons à enrichir notre infrastructure et nos processus et nous ne voulons pas en assumer davantage tant qu’ils ne seront pas terminés et que nos systèmes ne fonctionneront pas correctement.

Nrama: Et il faut se demander, étant donné qu’ils représentent 40% du marché direct, au moins via Diamond, quel est le statut de Marvel Comics and Lunar?

Merkler: Marvel n’a pas tendu la main à Lunar.

Nrama: Lorsque nous nous sommes renseignés auprès de DC sur Lunar et UCS, ils se sont reportés à Lunar et UCS, mais ce sont les annonces de DC à la presse et aux détaillants qui vous ont fait découvrir le monde. Pourquoi avez-vous choisi ce lieu pour vous présenter comme une entreprise / option à la communauté du commerce de détail?

Merkler: Le seul but de l’annonce était d’informer la communauté des détaillants des options que DC avait obtenues pour la distribution actuelle.

Nrama: Sur cette même note, DC n’a pas immédiatement identifié Lunar et UCS et était lié à DCBS et Midtown. Les détaillants et la presse ont eux-mêmes établi ce lien. Pourquoi a-t-il été révélé de cette façon et pouvez-vous parler aux détaillants qui pourraient être intéressés à travailler avec deux entités avec lesquelles ils sont également en concurrence, étant donné l’empreinte de la vente par correspondance de votre entreprise?

Merkler: Lunar Distribution a été créé uniquement pour différencier ses finances et tous les systèmes et processus séparément de DCBS et IST. Nous savions qu’au moment où un client recevait un envoi, il pouvait Google l’adresse et voir d’où il venait, et notre numéro de téléphone est l’indicatif régional de notre région dans l’Indiana.

Nous pensons que tout le monde a sa place dans la communauté de la bande dessinée. Les détaillants en brique et mortier, en ligne et numériques sont tous une partie importante de l’industrie. Sur le marché de détail, tout le monde est votre concurrent. De nombreux détaillants de brique et de mortier ont également une boutique en ligne ou vendent via le marché eBay ou Amazon. Nous sommes en affaires depuis plus de 20 ans et avons une excellente réputation d’offrir un excellent service à nos clients. Nous pensons que nous pouvons fournir ce même niveau de service aux détaillants qui souhaitent recevoir de nouveaux produits pendant la période où Diamond n’est pas en mesure de le faire.

Il n’y a aucune information qui nous est fournie par le détaillant que nous n’avons pas pu obtenir par une recherche fondamentale, à part commander des quantités, et nous ne savons pas comment cette information pourrait nous être bénéfique.

Nrama: Il est à craindre qu’avec les quantités commandées par les magasins pour des livres spécifiques, vous puissiez faire des annonces ciblées dans leur région pour inciter leurs clients à passer à la vente par correspondance. Que diriez-vous à ces détaillants?

Merkler: Nous sommes en affaires depuis plus de 20 ans et la plupart des clients savent qui nous sommes. De plus, la fuite de Marvel d’il y a quelques mois a donné à la plupart des détaillants et des consommateurs ces informations et n’importe qui aurait pu utiliser ces informations pour cibler leurs concurrents ou certains marchés, mais nous ne l’avons pas fait et n’avons pas l’intention de le faire.

Nrama: Lunar est-il une solution de distribution permanente ou un trou d’arrêt alors que Diamond a suspendu sa distribution?

Merkler: Nous allons aider les détaillants tant que DC veut que nous l’aidions, et si d’autres éditeurs veulent en faire partie, nous sommes prêts à en parler.

Depuis un certain temps, DCBS a reçu des demandes de nombreux petits éditeurs concernant la distribution qui ne dispose pas actuellement de distribution via Diamond.

Maintenant que nous avons été essentiellement contraints de créer des infrastructures en raison de la crise, nous pourrons peut-être accepter ces demandes à l’avenir.

Nrama: Si Diamond reprend ses activités complètes et qu’il y a une normalité relative dans la distribution, y a-t-il encore une place pour Lunar – avec ou sans DC?

Merkler: Avec l’infrastructure que nous avons construite pour distribuer les bandes dessinées de DC en tant que Lunar, nous pourrions encore potentiellement aider d’autres éditeurs – même ceux qui ne sont peut-être même pas vraiment servis par Diamond, ou ceux qui veulent une alternative. Je pense qu’il y aura une place pour Lunar lorsque Diamond reviendra.

Une fois que Diamond sera opérationnel et entièrement de retour aux affaires, nous évaluerons probablement tout sur le côté lunaire des choses et notre objectif à l’avenir. Et je pense que l’accent serait mis sur les éditeurs indépendants qui ne sont peut-être pas actuellement desservis par Diamond.

Nrama: Comment Lunar fonctionnera-t-il par rapport à votre autre entreprise, DCBS? Partagera-t-il des entrepôts / employés?

Merkler: Lunar opère actuellement dans un espace d’entrepôt inutilisé et séparé de DCBS qui appartient à DCBS Holdings LLC.

Nrama: Utilisez-vous vos employés actuels ou y a-t-il eu des embauches?

Merkler: Nous recrutons constamment de nouveaux employés en fonction de la croissance de la clientèle et des changements dans les processus ou l’ajout de services. Nous avons récemment embauché plusieurs nouveaux employés, qui ont été laissés au chômage par la crise, car notre État permet aux librairies en ligne de rester fonctionnelles.

Nous avons actuellement la quantité d’espace appropriée pour remplir efficacement, nous n’avons donc pas de plans pour le moment.

Nrama: Diamond a commencé comme une bande dessinée avant de se lancer dans la distribution; Depuis combien de temps vous et DCBS envisagez-vous de vous lancer directement dans la distribution?

Merkler: Nous n’avons pas envisagé d’entrer dans la distribution directe, car nous avons démarré notre entreprise avec l’intention d’aider les consommateurs à obtenir des bandes dessinées à des prix avantageux. Nous avons un distributeur à Diamond et nous nous réjouissons de leur retour, afin que nous puissions revenir à prendre soin de nos clients.

Nrama: En supposant que DCBS sera un détaillant passant commande par Lunar, DCBS et ses clients seront-ils traités différemment des autres clients de Lunar – d’autres détaillants?

Merkler: Les systèmes Lunar sont créés pour sélectionner et emballer les produits en fonction du temps de transit depuis l’entrepôt Lunar, de sorte que tous les détaillants sont satisfaits en fonction de la zone géographique. DC a initialement fourni des quantités pour l’exécution des commandes qui seraient suffisantes pour répondre à toutes les commandes reçues. DCBS est simplement un autre client de Lunar et sera satisfait en tant que tel.

Il faut beaucoup de travail pour répondre aux besoins et aux attentes des détaillants, alors que nous avons eu une fenêtre si courte pour le faire. Nous pensons que cela en vaut la peine si nous pouvons aider les détaillants à rester en affaires tout en faisant face à cette horrible crise.