Le nouveau développé couché de Bavière, la nouvelle force de Dortmund

Même avec la plus grande rotation, l’entraîneur du Bayern Hansi Flick ne fait toujours pas vraiment confiance à l’un de ses nouveaux arrivants. Le Borussia Dortmund se réinvente actuellement un peu, et un joueur longtemps dédaigné s’épanouit à Leverkusen. Et que se passe-t-il avec Nicolas Höfler de Fribourg? Tout cela dans les points de discussion de la 6e journée de match.

Borussia Dortmund ou: la défense remporte le championnat

Ce que le Borussia Dortmund avait à offrir lors de la semaine anglaise n’était pas agréable. Et certainement pas du tout spectaculaire, comme on aurait pu le soupçonner en raison de la qualité exceptionnelle de leur propre équipe et des adversaires plutôt faibles. BVB a remporté trois soi-disant victoires professionnelles, chacune avec zéro – et presque aucune opportunité de marquer pour l’adversaire respectif.

Ce nouveau pragmatisme est une nette avancée par rapport à la saison dernière. Dortmund ne domine plus l’adversaire uniquement en sa possession, mais aussi dans les moments de perte du ballon, la contre-protection est actuellement forte. Cela n’a pas toujours l’air brillant, mais plutôt un peu dur. Mais les résultats donnent raison au Borussia et à son entraîneur Lucien Favre.

À Augsbourg et dans la catégorie reine de la Lazio, cela n’a pas (encore) fonctionné, mais la tendance à un peu plus d’équilibre dans le match de Dortmund est clairement évidente et est également documentée dans les statistiques: jusqu’à présent, il n’y a eu que deux buts encaissés en six matchs en championnat, tous les deux. contre la FCA. Dans les cinq autres matchs, BVB n’a jamais concédé de but et est donc de loin la meilleure défense de la ligue. Ce que cela vaut vraiment sera montré le week-end prochain: le Bayern viendra ensuite à Dortmund.

Mayence en route vers le triste record

Six matchs, pas un seul point, mais déjà encaissé 18 buts et problèmes dans tous les domaines: c’est le début de la saison à Mayence 05. Plus récemment, l’équipe contre Leverkusen et Gladbach était sur le point de gagner le premier point et avait l’air mieux, mais le match à Augsbourg en était un. À mi-chemin d’une déclaration de faillite et d’un net pas en arrière.

Surtout la défensive reste un torse, on a l’impression que chaque défenseur central est autorisé à tirer au moins un gros coup par match, sans parler du comportement en chaîne et des processus tactiques de groupe les plus simples. Des joueurs comme Moussa Niakhate ou Jeremiah St. Juste sont plus éloignés de la piste.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Mayence a établi le «record» de départ de Fortuna Düsseldorf à partir de la saison 1991/92, lorsque Fortuna a également perdu les six premiers matchs. Le septième jour de match, la peur était passée, un 4: 3 contre Wattenscheid a brisé la série – Düsseldorf était toujours la dernière à être reléguée à la fin. Mayence a censément la meilleure chance jamais de marquer enfin les premiers points du week-end: puis il s’agit du duel dernier contre l’avant-dernier avec Schalke 04. Sinon, le seul record avec sept faillites consécutives fait signe au départ.