Le nouveau conte de Super Lucky introduit la plate-forme 3D classique sur PS4 le mois prochain

par Liam Croft il y a 14 minutes

Après être arrivé sur Xbox One et Nintendo Switch il y a quelques années, New Super Lucky’s Tale sera enfin lancé sur PlayStation 4 le mois prochain. Playful Studios a attaché une date de sortie du 21 août 2020 à cette réédition étendue d’une expérience qui a en fait commencé comme un titre VR tout le chemin en 2016. Il a fait tout le chemin depuis lors, mais maintenant les joueurs PS4 peuvent enfin mettre la main dessus.

À l’époque de Switch, nos amis de Nintendo Life lui ont décerné un respectable 8/10. « New Super Lucky’s Tale est un portage solide d’un jeu de plateforme sous-estimé avec un appareil photo grandement amélioré. C’est un peu court et peut ne pas constituer un défi majeur pour les joueurs plus aguerris – et si vous le possédez déjà sur Xbox One, il y a vraiment n’est pas assez nouveau ici pour justifier un deuxième achat – mais ce qui vaut le coup d’œil, c’est sa capacité étrange à vous faire sourire, et c’est quelque chose qui ne peut être négligé, en particulier dans les temps modernes. «

