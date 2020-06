Le nouveau chipset Snapdragon 690 de Qualcomm apporte la 5G aux masses

Alors que de plus en plus de transporteurs étendent les services 5G à davantage de marchés, la demande Les smartphones compatibles 5G commencent à augmenter. En théorie, cela devrait également augmenter les prix, mais seulement s’il y a peu d’offres. Qualcomm s’assure que vous n’aurez plus à payer une fortune pour un smartphone 5G.Le nouveau chipset Snapdragon 690 prend entièrement en charge la connectivité 5G et est destiné à être intégré dans des appareils de milieu de gamme. Avec le nouveau SoC (système sur puce), Qualcomm prévoit de rendre la 5G largement disponible dans le monde entier avec l’aide des fabricants de smartphones.

Les premières entreprises à confirmer qu’elles lanceront des smartphones équipés du nouveau chipset Qualcomm Snapdragon 690 sont Motorola, LG, HMD Global, Sharp et TCL. D’autres acteurs importants du marché sont susceptibles d’adopter cette nouvelle technologie, mais ils attendront probablement la première vague d’appareils pour arriver sur le marché.

Le nouveau Snapdragon 690 5G de Qualcomm est le premier chipset de milieu de gamme à prendre en charge 4K HDR pour capturer des images jusqu’à 192 mégapixels. De plus, le chipset prend en charge les écrans 120 Hz pour des taux de rafraîchissement très rapides.

Du point de vue matériel, le chipset Snapdragon 690 accueille un processeur Qualcomm Kryo 560 qui devrait fournir jusqu’à 20% d’amélioration des performances par rapport à son prédécesseur. Le modem Snapdragon X51 5G inclus est optimisé pour la plate-forme de la série 6 et offre des vitesses ultra-rapides et une couverture 5G supérieure.

De plus, le chipset est livré avec un GPU Adreno 619L (unité de traitement graphique) qui offre un rendu graphique jusqu’à 60% plus rapide. Enfin, le Snapdragon 690 est entièrement compatible avec la technologie Quick Charge 4+ de Qualcomm qui se charge jusqu’à 4x plus rapidement que la charge conventionnelle.

Si vous mourez d’envie de mettre la main sur les nouveaux appareils équipés du chipset Snapdragon 690 5G, vous serez heureux de savoir que les premiers smartphones devraient être commercialisés au cours du second semestre.