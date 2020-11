Le nouveau championnat de golf à Dubaï fait partie du double championnat avec le championnat DP World Tour

L’European Tour a annoncé aujourd’hui qu’un nouveau tournoi, le Golf in Dubai Championship présenté par DP World, se jouera dans l’avant-dernière semaine de la saison 2020, se déroulant sur le parcours Fire à Jumeirah Golf Estates du 2 au 5 décembre. Il formera un double en-tête de décembre à Dubaï, précédant le quatrième et dernier événement Rolex Series de l’année, le DP World Tour Championship de fin de saison, qui se jouera sur le parcours voisin de la Terre à Jumeirah Golf Estates du 10 au 13 décembre. Le tournoi s’appuie sur la relation à long terme qu’entretient la tournée européenne avec Dubaï, qui a débuté il y a plus de 30 ans, et bon nombre de ses partenaires officiels basés à Dubaï, notamment DP World, Dubai Duty Free et Emirates. Depuis le début de la Race to Dubai et du DP World Tour Championship en 2009, le Tour a non seulement amené les meilleurs joueurs du monde dans l’émirat pour sa spectaculaire finale de fin de saison, mais il a contribué à accroître la force du golf au niveau national, tout en présentant Dubaï comme une plaque tournante de classe mondiale pour les affaires et le sport. L’annonce du nouveau championnat Golf in Dubai complète le programme 2020 remanié de l’European Tour, qui comprend désormais 38 tournois, dont 15 événements supplémentaires qui n’existaient pas avant la pause de la saison entre mars et début juillet. Avec un fonds de 1,2 million de dollars US, le championnat Golf in Dubai se jouera la même semaine que l’Open d’Afrique du Sud, la dernière étape d’un swing de trois événements en Afrique du Sud, qui aura lieu du 3 au 6 décembre au Gary Player Country Club à Sun City. Voir aussi Les meilleurs attaquants du monde: Lionel Messi occupe le niveau 1 avec Neymar au niveau 2 Les joueurs des deux domaines tenteront de s’assurer leur place dans le championnat DP World Tour à 8 millions de dollars US qui, en raison de la perturbation de cette année, comprendra les 60 principaux joueurs disponibles sur la Race to Dubai ainsi que tout membre de l’European Tour dans le top 75 sur le classement officiel mondial de golf à la fin du tournoi des maîtres de cette semaine qui n’est pas autrement exempté. Keith Pelley, directeur général de l’European Tour, a déclaré: «Cela a sans aucun doute été un défi très différent et complexe de réinventer complètement notre calendrier 2020 depuis mars, mais notre équipe a travaillé incroyablement dur dans les coulisses, faisant preuve de créativité et d’agilité. «Le championnat de golf à Dubaï est la dernière pièce de ce puzzle et poursuit notre politique de jouer en clusters géographiques. «Parallèlement à l’Open d’Afrique du Sud, cela donne à nos joueurs la possibilité de terminer la saison régulière dans l’un des deux endroits fantastiques avant notre finale de la saison, le DP World Tour Championship. «Je tiens à remercier les dirigeants de Dubaï, DP World, Falcon and Associates et Jumeirah Golf Estates pour avoir contribué à la réalisation de ce nouvel événement. «La création de ce nouveau tournoi reflète l’évolution de notre partenariat avec DP World, à travers leur soutien au DP World Tour Championship, aux programmes de développement de l’Emirates Golf Federation, à notre finale EDGA Dubai et, bien sûr, en tant que partenaire officiel de l’European Tour. » En savoir plus sur l’application Sport360 Voir aussi les accélérateurs de verrouillage du Coronavirus - Africadaidly

