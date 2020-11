Le nouveau balayage de supermarché est un soulagement parfait de la pandémie – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Les séries: Balayage de supermarché (2020)

Où vous pouvez le diffuser: Hulu

Le pitch: Leslie Jones accueille la renaissance de ce jeu télévisé classique qui a débuté dans les années 1960, est revenu au milieu des années 1990 et est revenu une fois de plus au début des années 2000. Trois équipes de deux acheteurs ultimes s’affrontent dans une variété de jeux-questionnaires et d’énigmes sur les marques avant de courir dans une épicerie parfaitement soignée et organisée pour la virée shopping la plus rapide que vous ayez jamais vue. Le grand prix? Un énorme 100 000 $.

Pourquoi c’est une visualisation essentielle: Regardez, les choses vont mal là-bas. Nous venons de frapper plus de 250000 décès à cause de la pandémie de coronavirus, le Dakota du Nord a le pire taux de mortalité par COVID-19 au monde et le nombre de coronavirus est en augmentation partout aux États-Unis. Cela ne fera qu’empirer car les gens ignorent les avertissements en faveur de rassemblements pour Thanksgiving et Noël. Mais si vous êtes intelligent, vous trouverez un moyen de vous distraire et de rester à la maison autant que vous le pouvez, et le nouveau Balayage de supermarché est le moyen idéal pour le faire, surtout si vous ne faites livrer que vos courses à domicile à ce stade. Vivez par procuration à travers le jeu télévisé d’épicerie!

Normalement, Balayage de supermarché serait le genre de chose que vous mettez pendant que les grands-parents sont là parce qu’ils trouvent Elfe être juste un peu trop, mais honnêtement, cette émission est tellement géniale que je vais la regarder par moi-même et passer un bon moment à tester ma connaissance des marques et de l’épicerie comme un bon petit consommateur. Je ne veux pas me vanter, mais c’est un jeu télévisé où je me retrouve à dominer la section des jeux-questionnaires, et je devrais peut-être juste voir si je peux participer à l’émission en tant que candidat (ce que vous pouvez faire ici) . Je ne sais pas comment je me débrouillerais du côté des achats physiques de la compétition, mais je serais plus qu’heureux d’essayer.

Leslie Jones est un hôte fantastique pour le spectacle. Son enthousiasme bruyant excite tout le monde, et elle permet aux candidats de se détendre et de passer un bon moment. Son commentaire pendant la virée shopping au rythme effréné est de premier ordre, et cela me rappelle le Nickelodeon Super Toy Run. Est-ce toujours une chose? Probablement pas. J’ai toujours voulu faire ça aussi. Mais je m’éloigne du sujet.

Balayage de supermarché est le genre de spectacle où vous pourriez vous retrouver à crier après les concurrents alors qu’ils traînent dans les allées alors qu’ils devraient pelleter de la viande dans leurs chariots. Arrêtez de perdre votre temps avec les appareils! Ils sont trop gros et ils ne sont pas aussi chers que vous le pensez! Pourquoi n’allez-vous pas pour les médicaments en vente libre, les boissons protéinées ou les produits de beauté?! Ils sont petits et chers! Ce sont des choses que je crie parfois à haute voix en regardant l’émission, et je n’ai pas honte de le dire.

Le moment est venu pour la télévision de la malbouffe, et si vous n’avez plus d’épisodes de la version des années 1990 de Balayage de supermarché (dans lequel notre propre Jacob Hall a été rattrapé plus tôt cette année), puis passez à Hulu et suivez cette nouvelle version de la série. Si vous voulez commencer avec un bang, je voudrais vous recommander de commencer avec le quatrième épisode, qui présente deux drag queens hilarantes en tant que concurrents, et non seulement ils sont vivants, mais ils sont aussi sacrément bons à la compétition. Croyez-moi, vous ne serez pas déçu par cette émission, même si vous risquez d’être déçu par vous-même.

Articles sympas sur le Web: