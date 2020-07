Le Nord a-t-il rendu le OnePlus 8 hors de propos?

Message d’opinion de Dhruv Bhutani

Présenté comme un renversement de la trajectoire croissante des prix de la série OnePlus 8, le OnePlus Nord est un téléphone de poche pour un monde plus soucieux des coûts. Cependant, en créant un téléphone qui incarne «l’expérience OnePlus», la société a-t-elle construit un téléphone qui rend l’un de ses propres modèles redondant?

J’ai le OnePlus 8 depuis son lancement plus tôt cette année et je me retrouve souvent à l’utiliser lorsque je ne jongle pas avec d’autres critiques. Cependant, j’utilise le OnePlus Nord comme téléphone principal depuis que j’ai reçu l’unité il y a environ dix jours. En échangeant entre les deux appareils, il est assez clair que OnePlus a quelque chose de très intriguant entre les mains avec le Nord.

En fait, en comparant le OnePlus 8 et le OnePlus Nord, je ne peux pas échapper au sentiment persistant que OnePlus a rendu son produit phare à la vanille entièrement redondant.

Avez-vous vraiment besoin de dépenser 300 € supplémentaires sur le OnePlus 8?

Parlons d’abord des prix. Le OnePlus 8 commence à 729 € (~ 858 $) en Europe, 599 £ (~ 771 $) au Royaume-Uni et Rs. 44 999 (~ 602 USD) pour le modèle de stockage de 128 Go avec 8 Go de RAM. Cela va jusqu’à 829 € (~ 975 $), 699 £ (~ 901 $) et Rs. 49 999 (~ 669 $) respectivement pour le modèle haut de gamme de 256 Go avec 12 Go de RAM.

Pendant ce temps, le OnePlus Nord commence à un prix beaucoup plus bas de 399 € (~ 469 $), 379 £ (~ 488 $) et Rs. 27999 (~ 375 $) pour le modèle de 128 Go avec 8 Go de RAM et va jusqu’à 499 € (~ 587 $), 469 £ (~ 604 $) et Rs. 29999 (~ 401 $) pour le modèle haut de gamme de 256 Go avec 12 Go de RAM. L’Inde obtient même un modèle spécial à prix réduit avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage pour seulement Rs. 24 999 (~ 334 $). Bonne affaire!

Le OnePlus Nord n’est pas pour le public frénétique, mais ce n’est pas grave.

Les prix du Nord indiquent clairement que OnePlus vise un public plus grand public que les fans frénétiques. Incarnant l’esprit OnePlus, le Nord fait tous les bons sacrifices et propose un package smartphone qui donne à la plupart des concurrents une course pour leur argent. Plus important encore, cela m’a vraiment fait remettre en question le rôle du OnePlus 8 dans la gamme de l’entreprise.

En commençant par l’apparence générale, un coup d’œil sur le Nord montre clairement d’où il tire ses ambitions de conception. Il existe des similitudes dans le portefeuille de produits OnePlus 2020, mais il est intéressant de noter que le Nord finit par faire certaines choses beaucoup mieux.

En raison de la taille plus petite, la sensation du Nord dans ma main était étonnamment bonne. Plus important encore, il était meilleur que le OnePlus 8 à plusieurs égards. Avec un écran plus petit, le Nord est à la fois plus court et pas aussi large que le OnePlus 8. La différence est beaucoup plus tangible que ce que les spécifications pourraient suggérer.

De plus, alors que l’épaisseur a légèrement augmenté, le Nord a des bords plus courbes qui se nichent parfaitement dans la paume de votre main. Sur le OnePlus 8, j’ai souvent trouvé les bords creusés dans les côtés de ma main en tapant de longs textes. Ce n’était pas le cas sur le Nord, et je préfère définitivement les choix de conception faits ici.

Bien sûr, l’écran plus petit n’est peut-être pas idéal pour les consommateurs multimédias avides. Voici le kicker cependant: l’écran a exactement la même résolution que le OnePlus 8, et la taille plus petite se traduit par une densité de pixels légèrement plus élevée. Visuellement, je ne pouvais pas voir de différence entre les deux panneaux. Avec le réglage réglé sur naturel sur les deux téléphones, les écrans du OnePlus Nord et du OnePlus 8 semblent identiques.

L’écran plat est honnêtement plus confortable à utiliser et n’enregistre aucune fausse touche pour démarrer.

J’ai particulièrement apprécié le retour de l’écran plat sur le Nord. Maintenant, je n’ai rien contre les bords courbes, mais ils ajoutent peu d’utilité et peuvent souvent enregistrer de fausses touches. Je n’étais pas trop enthousiasmé par le passage d’un écran plat sur le OnePlus 7T à l’écran incurvé du 8. Le Nord corrige cela. Bien entendu, votre kilométrage peut varier.

L’un des principaux arguments de vente des téléphones OnePlus est leur performance. Si vous recherchez les spécifications, sans aucun doute, le OnePlus 8 et son Snapdragon 865 ont le Nord et le Snapdragon 765G. Sur le papier, le Snapdragon 765G est plus proche du Snapdragon 845 de deux ans. Cela dit, il gère toujours presque tout ce que vous lui lancez.

Comme mon collègue Rob l’a souligné dans son article axé sur la performance lié ci-dessus, le Nord excelle dans la performance soutenue. Les OnePlus 7T et 7T Pro ont tous deux affiché des baisses des performances du processeur et du GPU au fil du temps, et ont encore ralenti avec l’accumulation de chaleur. En revanche, le Nord a pu tenir plus longtemps. En fait, le Nord a été en mesure de maintenir des performances GPU de pointe pendant toute la durée du test. Cela signifie qu’il a un meilleur refroidissement et une meilleure optimisation que les appareils OnePlus précédents. Les résultats du laboratoire de Rob correspondaient à mon expérience personnelle de l’utilisation du OnePlus 8 contre OnePlus Nord.

J’ai plus de 300 applications installées sur mon téléphone et j’en utilise une bonne partie chaque jour. Équipé de 12 Go de RAM (j’utilisais le modèle haut de gamme), le multitâche n’a jamais été un problème sur le Nord. Pas une seule fois, le téléphone n’a eu du mal à suivre mon utilisation. Je dois cependant admettre que je ne suis pas vraiment un joueur mobile. L’augmentation supplémentaire des performances apportée par le GPU plus rapide du OnePlus 8 pourrait en valoir la peine.

L’autre aspect qui m’a frappé était la similitude de la configuration de la caméra entre le OnePlus 8 et le OnePlus Nord. La caméra ultra-large du Nord divise par deux la résolution et la caméra macro 2MP est toujours une poubelle, mais c’est un sacrifice que beaucoup pourraient être disposés à faire pour l’avantage économique dont le Nord bénéficie.

Enfin, ce qui m’a vraiment enthousiasmé à propos du Nord, c’est la configuration de la double caméra selfie. Je ne clique pas trop sur les selfies, mais la caméra selfie ultra-large du Google Pixel 3 a toujours occupé une place spéciale pour moi. Comme le Pixel, la caméra ultra-large du Nord est très pratique pour capturer de plus grands groupes de personnes. Malheureusement, la réalité n’a pas été à la hauteur des attentes, mais il y a de l’espoir que OnePlus puisse modifier la qualité des caméras selfie grâce à des mises à jour logicielles.

OnePlus 8 ou OnePlus Nord: vous nous l’avez dit

OnePlus a commencé comme une alternative aux prix élevés du matériel phare des opérateurs historiques. Au fil du temps, les téléphones de la société ont perdu une partie de leur avantage tarifaire, mais le Nord est un véritable retour en forme.

Je sais qu’il y aura évidemment des acheteurs qui voudront la performance totale offerte par le OnePlus 8. Pour tout le monde, le Nord vous offre tout ce dont vous avez besoin et plus encore.

Mes résultats semblent également correspondre au sentiment général des consommateurs. Dans un sondage interrogeant nos lecteurs sur le site et sur Twitter lequel des téléphones actuels de OnePlus est le meilleur choix pour le moment, 67,1% ont voté en faveur du OnePlus Nord par rapport au OnePlus 8 et au OnePlus 8 Pro.Même avec deux autres options, le Nord a toujours pris la part du lion des voix. Il est évident que pour la plupart des consommateurs, le téléphone coche toutes les bonnes cases au bon prix, et constitue un retour aux racines retentissant pour la marque.

En choisissant le Nord plutôt que le OnePlus 8, vous perdez un peu de performances et un appareil photo ultra-large légèrement meilleur. Mais pour un grand nombre d’acheteurs, les économies de coûts globales compensent largement ces sacrifices.

Avec le OnePlus Nord, la société s’est installée de toutes les bonnes manières – et ce n’est pas une mauvaise chose. La citation de Carl Pei tirée de notre interview sur le OnePlus Nord sonne juste dans son contexte. Le Nord n’est pas fait pour les fans hardcore, mais plutôt pour attirer un public plus large dans le giron. Cependant, ce faisant, la société aurait peut-être rendu le OnePlus 8 hors de propos.

