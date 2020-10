Le «non» au FC Bayern porte ses fruits

Le FC Bayern voulait l’emprunter. Pour Ronald Koeman, après quelques séances d’entraînement de Pedri au FC Barcelone, il était clair de planifier avec le joueur offensif de 17 ans. Cela rend la confiance impressionnante après seulement quelques semaines.

Tremblements de direction, colère contre les salaires, Lionel Messi et son avenir non résolu: au FC Barcelone, quelques conflits couvent ces jours-ci.

La victoire 2-0 en Ligue des champions à la Juventus Turin était une lueur d’espoir sportif. Un jeu dans lequel la superstar Messi s’est également rencontrée, mais était à peine perceptible par rapport à ses semblables. D’une part, c’était le soir où Ousmane Dembele faisait ses courses à tort. Le Français, souvent blessé, a disputé un match international dès le départ après presque un an et a inscrit le premier but d’un tir dimanche.

Mais un autre joueur offensif a fait des discours encore plus positifs que Dembele. Quelqu’un qui a combiné si fortement avec ses collègues et a résolu tant de situations sous la pression de ses adversaires comme s’il avait déjà fait des dizaines d’apparitions dans la catégorie reine. Pedro Gonzalez Lopez, appelé Pedri, n’a que 17 ans et a fait ses onze débuts sur le sol européen contre les champions italiens.

Le chemin inhabituel de Pedri vers le FC Barcelone

« Ce que fait Pedri est impressionnant. Si vous avez du talent, votre âge n’a pas d’importance », a déclaré Frenkie de Jong après le match à propos de la performance de son coéquipier. De Jong devrait savoir. Le Néerlandais de 23 ans a fait une ascension fulgurante après avoir rejoint les pros de la progéniture de l’Ajax.

L’ascension de Pedri semble encore plus fulgurante dans le contexte du fait qu’il n’est passé par aucune usine de talents de l’Ajax ou du Barca. Le joueur de pied droit a joué pour le club provincial Juventud Laguna dans sa ville natale de Tenerife jusqu’à l’âge de 15 ans, jusqu’à ce que l’UD Las Palmas le découvre et l’engage lors d’un tournoi de jeunes en 2018. Un an plus tard, en août 2019, il fait ses débuts professionnels en deuxième division espagnole.

« Quand j’ai vu le garçon dans le domaine de la jeunesse pour la première fois, il était clair pour moi qu’il n’aurait aucun problème à faire tout cela dans le domaine professionnel. Je me suis dit: il peut façonner une époque », a déclaré Pepe Mel, l’entraîneur de Las Palmas, nous nous sommes entretenus en mai dernier SPOX et Objectif.

© imago images / AFLOSPORT





Le Bayern était intéressé par le prêt Pedri – Barca annulé

À sa première saison dans la deuxième plus haute ligue espagnole, Pedri devrait réussir onze buts en 36 apparitions. Les grands clubs du pays ont soudainement fait la queue, y compris le Real Madrid et le FC Barcelone. Cependant, les Catalans ont agi le plus rapidement et ont signé Pedri pour seulement cinq millions d’euros – avec la promesse de l’intégrer directement dans la première équipe, à l’instar d’Ansu Fati, s’il se comportait bien en préparation.

Il a fait. Après seulement quelques unités, Ronald Koeman était enthousiasmé par le nouvel ajout. « Il n’a pas besoin d’aller temporairement s’entraîner ailleurs. Je prévois avec lui », a déclaré le nouvel entraîneur en septembre.

Une annonce qui a suscité la déception dans toute l’Europe. De nombreux clubs bien connus ont manifesté leur intérêt à prêter Pedri pendant un an ou deux. Le FC Bayern était l’un de ces clubs, le directeur sportif Hasan Salihamidzic a demandé des informations à SPOX et Goal, malgré la déclaration de Koeman, est allé plusieurs fois aux responsables du Barça pour les convaincre d’un accord avec Pedri. Ils ont réagi encore et encore par un « non » clair. Le joueur lui-même a rapporté « quelques offres intéressantes de l’Allemagne » après la période de transfert, mais a déclaré: « Je suis heureux d’avoir ma chance directement au Barca. »

Pedri pousse Griezmann sur le banc du Barca

Quelques semaines plus tard, Pedri virevolte régulièrement aux côtés de Messi. Outre Fati, du même âge, il est aussi l’une des raisons pour lesquelles Antonie Griezmann, venu en 2019 pour 120 millions d’euros, perd son existence en tant que réserviste. Koeman utilise généralement l’adolescent sur les flancs. Contre la Juve, il a habillé le côté gauche avec Jordi Alba. Remarquable: presque tous ses passeports (39 sur 41) sont arrivés. Et ce n’étaient pas seulement des laissez-passer de sécurité de cinq mètres.

« Il sait très bien jouer les espaces entre les lignes adverses », déclare Mel, l’entraîneur de Las Palmas. « Pedri a toujours la tête haute et n’a pas besoin de toucher beaucoup le ballon pour ses actions. . «

En conséquence, ses déficits physiques – environ 60 kilogrammes pour une hauteur de 1,74 mètre – n’entrent guère en jeu. L’arrière droit de la Juve Juan Cuadrado, l’adversaire direct de Pedri mercredi soir et carrément musclé par rapport au garçon du Barça, avait généralement l’air vieux en tête-à-tête. Et il n’était donc pas surprenant que la presse espagnole exagérée ait célébré Pedri comme le nouveau sauveur après son apparition contre la Juve.

© imago images / agence photo de presse ULMER

Comparez avec Iniesta: Pedri est silencieux et conduit dans le taxi

Il était « le meilleur transfert du Barca au cours des dix dernières années en termes de rapport qualité-prix », a écrit à propos du COMMEtandis que le Marque fait des comparaisons avec Messi. En termes de type de joueur, l’international espagnol U21 est plus un huit ou dix qu’un attaquant. Avec ses mouvements d’ouverture rapides et ses passes enfichables légères, il rappelle davantage Andres Iniesta.

« Pedri est similaire à Iniesta », estime son ancien professeur Mel. « Avec sa compréhension du jeu et son envie de combiner, il s’intègre parfaitement au Barça. »

Le porteur d’espoir ne veut rien savoir de ces comparaisons. Il veut travailler dur au lieu de décoller, « J’ai réalisé un rêve, mais ce rêve est l’un des nombreux », a déclaré Pedri la semaine dernière après sa première apparition et son premier but en catégorie reine contre Ferencvaros Budapest. Il lui a été enlevé alors qu’il était le seul joueur du Barça à quitter le Camp Nou sur la banquette arrière d’un taxi un peu plus tard. Pas comme quelqu’un qui pense être au sommet.

Le joyau du Barca Pedri de profil