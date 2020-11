Le nombre d’infirmières et de sages-femmes augmente grâce au renforcement du personnel britannique

Les effectifs d’infirmières et de sages-femmes continuent de croître grâce à la «croissance domestique» selon de nouveaux chiffres, compensant une augmentation beaucoup plus faible du personnel en dehors de l’Europe par rapport aux années précédentes.Le nombre d’infirmières, de sages-femmes et d’associés en soins infirmiers Le registre permanent du Conseil des sages-femmes (NMC) a augmenté de 7 909 à 724 516 entre le 1er avril et le 30 septembre, soit une augmentation de 1,1%. Le nombre d’infirmières a augmenté de 5 949 (0,9 pour cent) tandis que le nombre de sages-femmes a augmenté de 937 (2,5 pour cent). À la fin du mois de septembre de cette année, il y avait également 2707 infirmières associées inscrites pour travailler en Angleterre – un bond de 1014 (59,9%) depuis mars 2020.Le i bulletin dernières nouvelles et analysesLe nombre de professionnels formés au Royaume-Uni et inscrits pour exercer a augmenté de 6 842 (1,1%) à 607 748. Ceux de l’extérieur de l’Espace économique européen (EEE) ont également augmenté de 1557 à 85873 – une augmentation de 1,8% – mais est nettement plus faible que ces dernières années et par rapport à la même période en 2019. Le NMC a déclaré que cela est principalement dû à la protection mesures découlant de la pandémie de coronavirus ayant un effet significatif sur les mouvements de personnes en dehors du Royaume-Uni et limitant temporairement la capacité de mener des tests d’infirmières et de sages-femmes à l’étranger.De avril à septembre 2019, une moyenne de 765 professionnels étrangers se sont joints chaque mois. Mais d’avril à septembre 2020, la moyenne n’était que de 351. En juin 2020, seuls cinq professionnels venus de l’extérieur de l’EEE ont rejoint l’EEE. à court terme, nous nous attendions peut-être à un ralentissement de la croissance globale. «C’est donc une bonne nouvelle de voir que la croissance de notre registre permanent à ce point de milieu d’année est globalement cohérente avec la même période l’an dernier – et encore plus augmentation du nombre de personnes du Royaume-Uni qui choisissent de rejoindre et de rester. «Cependant, nous ne pouvons pas être satisfaits. Les infirmières, les sages-femmes et les infirmières associées sont au cœur de la réponse du Royaume-Uni à Covid-19 et l’impact à long terme sur leur recrutement et leur rétention futurs est encore inconnu. En savoir plus Les universités devraient donner la priorité à la formation des infirmières et des médecins par rapport aux étudiants en sciences et en arts, déclare le public: «Ensemble, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nourrir, protéger et soutenir les infirmières, les sages-femmes et les infirmiers associés afin qu’ils choisissent de rester une fois passé. De cette façon, nos professionnels peuvent continuer à jouer le rôle essentiel qu’ils jouent en fournissant les soins infirmiers et obstétricaux sûrs, aimables et efficaces dont le public aura plus que jamais besoin. »Quelque 11 615 personnes ont quitté le registre au cours de la période de six mois, contre 13 479 pendant la période même période l’an dernier – le nombre de membres du personnel de l’AEE ayant été réduit de 490 supplémentaires, passant de 31 385 à 30 895 (une baisse de 1,6 pour cent). Les chiffres montrent également que davantage de professionnels choisissent de rester sur le registre permanent à partir de 56 ans, les personnes de cette catégorie ayant augmenté de 4 954 (3,4%) pour un total de 150 531. Dans le même temps, le nombre de personnes âgées de 21 à 40 ans a augmenté de 4 837 (1,7%) pour atteindre un total de 284 567.

Richa Gants Femme Richa Arctic Noirs L (7) Les Richa Arctic sont des gants équipés d'une membrane Hipora® !Ces gants sont parfaits pour être portés en début de saison et pendant l’hiver quand il fait froid. Grâce à la membrane Hipora®, les gants résistent au vent et à l'eau, mais restent respirants. Un renforcement supplémentaire dans la paume confère

Richa Gants Femme Richa Arctic Noirs XS (4) Les Richa Arctic sont des gants équipés d'une membrane Hipora® !Ces gants sont parfaits pour être portés en début de saison et pendant l’hiver quand il fait froid. Grâce à la membrane Hipora®, les gants résistent au vent et à l'eau, mais restent respirants. Un renforcement supplémentaire dans la paume confère

Richa Gants Femme Richa Arctic Noirs M (6) Les Richa Arctic sont des gants équipés d'une membrane Hipora® !Ces gants sont parfaits pour être portés en début de saison et pendant l’hiver quand il fait froid. Grâce à la membrane Hipora®, les gants résistent au vent et à l'eau, mais restent respirants. Un renforcement supplémentaire dans la paume confère

Richa Gants Femme Richa Arctic Noirs S (5) Les Richa Arctic sont des gants équipés d'une membrane Hipora® !Ces gants sont parfaits pour être portés en début de saison et pendant l’hiver quand il fait froid. Grâce à la membrane Hipora®, les gants résistent au vent et à l'eau, mais restent respirants. Un renforcement supplémentaire dans la paume confère

Richa Gants Femme Richa Arctic Noirs XL (8) Les Richa Arctic sont des gants équipés d'une membrane Hipora® !Ces gants sont parfaits pour être portés en début de saison et pendant l’hiver quand il fait froid. Grâce à la membrane Hipora®, les gants résistent au vent et à l'eau, mais restent respirants. Un renforcement supplémentaire dans la paume confère

REVIT! Veste pluie Revit Topaz H2O Femme Noir L La veste Topaz est conçue à l'origine comme une veste imperméable moto et grâce à son design décontracté et le nombre de poches, elle peut également être portée comme un veste élégante de ville.La veste est 100% imperméable et est équipée d'une capuche que vous pouvez facilement replier dans le col.- Texte