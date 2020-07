Le nombre de joueurs de Vermintide 2 est désormais de la même taille que la population de NZ

Warhammer: Vermintide 2, le grand frappeur de Fatshark en 2018, vient de franchir une étape marquante du nombre de nouveaux joueurs. Selon le développeur, il «reste[s] commis à Vermintide 2 »et le titre de deux ans« a surpassé tout [its] attentes », ayant désormais dépassé le chiffre de cinq millions sur toutes ses plates-formes.

Dans ‘une lettre à la communauté Vermintide’ publiée sur Steam, le co-fondateur de Fatshark, Martin Wahlund, et l’équipe de développement du jeu déclarent: «Lorsque nous avons lancé Vermintide 2 pour la première fois, nous savions que nous avions quelque chose de spécial, mais la vérité est qu’il a surpassé tout de nos attentes avec nous éclipsant désormais plus de cinq millions d’acteurs sur toutes les plateformes ». Cela signifie que le nombre de joueurs de Vermintide 2 est maintenant à peu près de la même taille que la population de la Nouvelle-Zélande, selon les statistiques publiées sur Stats.govt.nz en mai de cette année. Phwoar.

Excitant pour les fans du jeu, ce n’est pas la seule bonne nouvelle que le studio a à partager. Dans le cadre de son «développement continu de Vermintide 2», le studio mentionne qu’en plus de la «prochaine mise à jour majeure du DLC» en cours, Warhammer: Vermintide 2 – Chaos Wastes, il «travaille déjà sur la prochaine carrière suivant le accueil positif du Chevalier du Graal ».

Le Chevalier du Graal, Markus Kruber, est venu sur Vermintide 2 le mois dernier et a marqué le premier ajout d’une nouvelle carrière au jeu depuis son lancement en 2018.

De plus, taquine Fatshark, il y a « bien sûr, tellement plus que nous ne sommes pas prêts à annoncer ». Oh, continue.

«Nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par l’avenir», ajoute le studio, «à la fois pour Darktide et Vermintide 2. Nous sommes fans de Warhammer dans l’âme, et la capacité de développer le studio, d’apprendre et d’approfondir nos efforts dans l’univers de Warhammer – eh bien, c’est notre passion. Pour Sigmar. »

