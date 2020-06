Une partie de DubaiLes meilleures académies de football, dont Manchester City, Barcelone et la Juventus, ont rouvert leurs portes pour la formation après des semaines de fermeture en raison de COVID-19, tandis que d’autres comme le Real Madrid, Arsenal, Liverpool et Manchester United attendent des restrictions pour soulager les joueurs moins de 12 ans.

Écoles de football de Manchester City, Barca Academy et Juventus Academy Dubai ont déjà repris l’entraînement des joueurs de la tranche d’âge 12-18 ans conformément aux règles de sécurité et de prévention approuvées par le gouvernement de Dubai, ainsi que les lignes directrices émises par Dubai Des sports Conseil.

D’autres académies de premier plan attendent que les autorités assouplissent les restrictions imposées aux joueurs de 12 ans et moins. Les chefs de file sont la Real Madrid Foundation Football Academy, la Liverpool Football Academy, l’Arsenal Soccer School, la Manchester United Soccer School et l’AS Roma Academy.

Dans la première phase de réouverture de des sports dans l’émirat de Dubai, les autorités n’ont pas autorisé les enfants de moins de 12 ans et les personnes de plus de 60 ans à participer des sports activités dans ces installations.

Dubai Des sports Conseil tient à soutenir et à fournir tous les moyens de réussite pour le des sports secteur des académies, qui comprend des centaines d’académies officielles et privées, qui sont liées à des sports clubs, des sports fédérations et privés des sports institutions.

Ces académies offrent de la formation et du coaching dans plus de 50 différents des sports, y compris le football, le tennis, le basket-ball, le karaté, le cricket, le badminton et le squash. Les académies sont réparties dans l’Émirat de Dubai et emploient des milliers de formateurs, techniciens, personnel médical, spécialistes de la condition physique et de la nutrition.

Les académies accueillent un nombre énorme et croissant de jeunes athlètes talentueux et jouent un rôle important pour préparer ces talents à réussir à l’avenir.