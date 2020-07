Le nom de Sprint pourrait perdurer et T-Mobile s’associera (indirectement) à Best Buy le 2 août

Le 2 août devrait être un jour énorme pour T-Mobile, ainsi que la fin d’une ère douce-amère pour l’industrie américaine du sans-fil dans son ensemble, qui passera essentiellement d’une situation de «quatre grands» à un statu quo de «trois plus grands», au moins jusqu’à Dish peut trouver ses marques sur ce marché incroyablement difficile.

Mais pendant que nous avons entendu chuchotements de la mort imminente de Sprint depuis plusieurs mois maintenant, que le « Un-carrier » a finalement corroboré et confirmé il y a quelques semaines, il ne semble pas que la marque disparaisse complètement pour l’instant. Pas partout, c’est-à-dire, avec au moins un grand détaillant national pour garder le nom Sprint en vie pendant un certain temps.

Naturellement, ouvrir un nouveau compte Sprint signifie essentiellement vous inscrire au service T-Mobile dès maintenant, ce qui nous amène sans doute à la partie la plus importante et la plus intéressante du rapport d’aujourd’hui. Si ces spéculations se terminent, Best Buy et T-Mobile uniront (indirectement) leurs forces pour la toute première fois, et les clients du détaillant pourront activer leurs nouveaux téléphones sur le réseau à croissance rapide « Un-carrier ».

Magenta, remarquez-vous, n’a jamais été désireux d’offrir ses services par l’intermédiaire de détaillants nationaux tiers, donc cela pourrait bien s’avérer être le début d’une belle amitié extrêmement conséquente. Dans le même temps, il est également possible que T-Mo conclue simplement n’importe quel accord Sprint et Best Buy ont peut-être signé il y a des années avant de retirer définitivement la marque et l’ensemble de ses activités du canal de vente au détail national.

D’ici là, attendez-vous à voir un nouveau logo et un nouveau merchandising arriver dans les magasins Best Buy la semaine prochaine pour refléter l’identité « Sprint maintenant partie de T-Mobile », ainsi que les anciens plans Sprint illimités qui disparaissent en faveur de l’option Unified Essentials avec quatre lignes illimitées pour 25 $ chacune par mois.