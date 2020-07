Le Nokia 8.3 5G arrive officiellement aux États-Unis à un prix non spécifié

Si vous pensiez que LG a mis beaucoup de temps à apporter le magnifique Velvet mid-ranger compatible 5G aux États-Unis après avoir dévoilé le téléphone au pays début mai, alors vous devez avoir oublié le annonce officielle du Nokia 8.3 5G.

Malheureusement, il n’y a encore rien de nouveau à signaler sur le front des prix de détail, nous devrons donc simplement supposer que le Nokia 8.3 5G coûtera environ 600 $ débloqué en fonction de son PDSF européen. Il reste à voir si HMD prévoit de publier à la fois la configuration d’entrée de gamme 6 Go de RAM / 64 Go de ROM et la variante légèrement plus haut de gamme contenant 2 Go supplémentaires de mémoire et le double de l’espace de stockage interne aux États-Unis.

Gardez à l’esprit que ce qui précède LG Velvet 5G coûte 599 $ en standard aux États-Unis avec 128 Go de salle de thésaurisation numérique locale et 6 Go de RAM sur le pont, une configuration partagée par Samsung. Galaxy A71 5G, qui se trouve être également au prix de six Benjamins.

Parce qu’il n’est pas clair si l’un des principaux fournisseurs de services sans fil du pays récupérera le Nokia 8.3 compatible 5G de sitôt, une comparaison avec les 500 $ débloqués Motorola Edge 5G pourrait être plus approprié. Ce modèle particulier de 6,7 pouces, qui est actuellement réduit à partir d’un prix catalogue de 700 $, est livré avec un stockage énorme de 256 Go et 6 Go de RAM, ainsi qu’un système de caméra arrière quadruple composé d’un tireur principal de 64MP, d’un téléobjectif de 8MP, d’un vivaneau ultra grand angle de 16MP et de la 3D Capteur ToF.

En revanche, l’appareil photo principal de 64MP giflé à l’arrière du Nokia 8.3 5G est accompagné d’un objectif ultra grand angle de 12MP, d’un tireur macro 2MP et d’un capteur de profondeur 2MP. Les deux appareils partagent à la fois un processeur Snapdragon 765 et une batterie de 4500 mAh, mais l’écran OLED du Motorola Edge est plus courbé et plus lisse que le panneau LCD IPS du Nokia 8.3, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz en remorque.

En fin de compte, nous devrions croiser les doigts pour un prix du Nokia 8.3 5G nettement inférieur à 600 USD aux États-Unis, du moins dans un souci de saine concurrence sur le marché.