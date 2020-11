Le niveau de menace terroriste au Royaume-Uni a été élevé à «  sévère  » après l’attaque à Vienne qui a fait au moins quatre morts

Le niveau de menace terroriste en Grande-Bretagne a été élevé à «sévère» à la suite d’un déchaînement commis par un homme armé islamiste à Vienne, qui a fait au moins quatre morts peu de temps avant l’entrée en vigueur d’un verrouillage du coronavirus. Le changement du niveau de menace fait suite à une série d’attaques islamistes meurtrières en Europe ces derniers jours et signifie qu’une attaque sur le sol britannique est désormais considérée comme «hautement probable». Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré que la mesure était «de précaution» et non basée sur le renseignement d’une attaque spécifique. Cela survient quelques heures après l’assaut meurtrier dans le quartier de la vie nocturne de la capitale autrichienne, peu de temps avant le début d’un verrouillage de Covid-19 d’un mois. Il est apparu que l’homme armé de 20 ans était un extrémiste reconnu coupable qui avait tenté de rejoindre le soi-disant État islamique et avait été libéré de prison il y a un an. Mme Patel a reconnu que la décision d’augmenter le niveau de menace au Royaume-Uni avait été prise en réponse à l’attaque de Vienne et aux meurtres islamistes visant un enseignant à Paris et la congrégation d’une église à Nice. Une affiche indiquant «Je suis Samuel» et des fleurs gisaient à l’extérieur de l’école où travaillait Samuel Paty, professeur d’histoire assassiné (Photo: AP / Michel Euler) Le ministre de l’Intérieur a demandé au public d’être vigilant et de signaler toute activité suspecte à la police. Elle a déclaré: «Le peuple britannique doit être alerte mais pas alarmé. Il s’agit d’une mesure de précaution à la suite des événements horribles de la semaine dernière en France et de la nuit dernière en Autriche et ne repose pas sur une menace spécifique. Attaques de copie-chatScotland Yard a déclaré qu’il n’y avait aucun renseignement pour relier les attaques en France et en Autriche au Royaume-Uni. Une préoccupation est le potentiel d’attaques de copieurs avant que l’Angleterre n’entre son propre verrouillage jeudi. Le niveau de menace de la Grande-Bretagne est évalué par le Joint Terrorism Analysis Center, qui est responsable devant le MI5 et composé de représentants de 16 départements et agences gouvernementaux.Le tireur viennois, nommé Kujtim Fejzulai, a tué quatre personnes dans le principal quartier de la vie nocturne de Vienne avant d’être abattu par des policiers d’élite dans les neuf minutes suivant le début de son attaque. Un café où des coups de feu ont été échangés lors de l’attaque de Vienne (Photo: Reuters) Les autorités autrichiennes ont déclaré que le tueur, qui avait la nationalité autrichienne et nord-macédonienne, avait été libéré de prison en octobre dernier après avoir été condamné à 22 mois de prison. emprisonnement pour tentative de rejoindre l’EI en Syrie. Il avait participé à un programme de déradicalisation et, selon un rapport, avait été classé comme incapable de lancer une attaque. Le ministre de l’Intérieur Karl Nehammer a déclaré: «Malgré tous les signes extérieurs de son intégration dans la société, l’assaillant a apparemment fait exactement le contraire.» Trois autres personnes sont toujours gravement malades à cause de l’attaque qui a fait 24 blessés, dont un policier qui avait cherché à gêner le tueur. Choc et répulsion Je suis profondément choqué par les terribles attentats de Vienne ce soir. Les pensées du Royaume-Uni vont au peuple autrichien – nous sommes unis avec vous contre le terrorisme. – Boris Johnson (@BorisJohnson) 2 novembre 2020 Les autorités ont déclaré qu’un seul agresseur pouvait être vu sur un téléphone mobile et des images de vidéosurveillance de l’agression, mais des enquêtes supplémentaires ont été être fait pour s’assurer que Fejzulai avait agi seul. Quelque 14 arrestations ont été effectuées alors que la police a fouillé 18 propriétés à travers l’Autriche. Le déchaînement a provoqué une vague de choc et de répulsion en Autriche. Le chancelier autrichien, Sebastian Kurz, a déclaré: «Il ne s’agit pas d’un conflit entre chrétiens et musulmans ou entre Autrichiens et migrants. Non, c’est un combat entre les nombreuses personnes qui croient en la paix et les rares [who oppose it]. C’est un combat entre la civilisation et la barbarie. Le Premier ministre Boris Johnson a tweeté pour exprimer sa solidarité avec l’Autriche après l’attaque. Il a déclaré: «Les pensées du Royaume-Uni vont au peuple autrichien – nous sommes unis avec vous contre le terrorisme.» Officier de police blessé lors d’une fusillade à Vienne avec l’aide d’Autrichiens d’origine turque Deux Autrichiens d’origine turque ont décrit mardi comment ils avaient aidé à sauver un policier qui avait été abattu alors qu’il tentait d’intervenir contre l’homme armé islamiste à Vienne. Le couple a déclaré avoir aidé à transporter l’officier chez les ambulanciers paramédicaux et une ambulance en attente lors de l’attaque dans la capitale autrichienne lundi soir. Leur intervention est intervenue peu de temps après avoir également aidé deux femmes blessées par l’attaquant à proximité. L’un des hommes, Mikail Ozen, entraîneur personnel et combattant d’arts martiaux mixtes, a déclaré que lui et son ami Recep Tayyip Gultekin avaient agi instinctivement lorsqu’ils sont tombés sur le policier blessé. M. Ozen a déclaré: «En tant que musulman d’origine turque, je veux dire: je vis en Autriche, je suis né en Autriche, je suis allé à l’école en Autriche et j’ai appris mon métier ici en Autriche. Si la même chose se reproduisait aujourd’hui, je ferais exactement la même chose sans réfléchir. Parce que nous sommes en Autriche, nous sommes aux côtés de l’Autriche. » Les autorités autrichiennes ont fait tout leur possible pour reconnaître que l’officier blessé avait été secouru par deux hommes inconnus «issus de l’immigration». Ils ont ajouté que les blessures de l’officier n’étaient plus considérées comme mettant sa vie en danger.

Rideau Tamisant 140 x 240 cm à Oeillets Imprimé Placé Drapeau Royaume Uni Rideau tamisant à oeillets avec impression placée du drapeau du Royaume-Uni. Un rideau So British pour les fans de la culture britannique.Dimensions : 140 cm de largeur x 240 cm de hauteur.Vendu à l'unité.

Biotherm Homme Sensitive Force Soin Après-Rasage Anti-Cicatrices À L'Aloe Vera 75ml Biotherm Sensitive Force Après Rasage 75ml est un soin après-rasage qui apaise les irritations, les rougeurs et le feu du rasoir pour une sensation de bien-être et de fraîcheur immédiat.

Clinique After Sun Baume Réparateur Après-Soleil à l'Aloès Apaisez et réparez votre peau après l'exposition au soleil. Intensément hydratée, la peau est apaisée, douce et souple. Apaisez et réparez votre peau après le soleil grâce à ce soin après-soleil Clinique. Ce baume enrichi en Aloe calme les échauffements provoqués par l'exposition au soleil et hydrate

Arthur Pyjama long Arthur Après Ski en coton : tee-shirt manches longues col V bleu ciel floqué et pantalon blanc à motifs - BLEU CIEL - L BLEU CIEL - - Coton (100%)- Manches longues- Col V-

Rolléco Table de mise à niveau hydraulique 2700 kg L. 610 x l. 915 mm Table de mise à niveau hydraulique pouvant être utilisée comme table de travail ou table élévatrice.

Rolléco Table de mise à niveau hydraulique 1800 kg L. 815 x l. 1220 mm Table de mise à niveau hydraulique pouvant être utilisée comme table de travail ou table élévatrice.