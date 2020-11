Le NHS va mettre en place des centres à grande échelle pour vacciner des dizaines de millions de personnes à travers le Royaume-Uni

Le NHS devrait mettre en place une série de centres de vaccination de masse à travers le Royaume-Uni dans le cadre d’un exercice logistique «sans précédent» visant à immuniser des dizaines de millions de personnes contre Covid-19. Le secrétaire à la Santé Matt Hancock a admis la livraison du jab Pfizer / BioNTech serait un «énorme défi» car les principaux experts de la chaîne d’approvisionnement se sont demandé si le pays avait la capacité de stocker le vaccin à des températures requises de moins 70C. Dans le cadre d’une opération impliquant l’armée, le NHS créera un «modèle mixte» de centres à grande échelle. similaires aux sites de tests de masse mis en place à Liverpool, qui ont inclus des gymnases et des stades de football réquisitionnés comme installations médicales de fortune, ainsi que des sites plus petits. Les hôpitaux de Nightingale mis en place pendant la première vague de la pandémie pourraient également être utilisé pour les grandes villes, tandis que des sites de vaccination mobiles et pop-up plus petits seront en place dans les villes et les zones rurales. Le vaccin Pfizer / BioNTech, qui s’est avéré efficace à 90% dans les essais cliniques, était probablement une opération «gigantesque», mais il a déclaré aux Communes que le gouvernement était au courant des «complications logistiques» et des «exigences importantes». de la chaîne d’approvisionnement à température contrôlée pendant «plusieurs mois». «Cela fait partie de notre planification depuis un certain temps», a-t-il déclaré. «Nous avons un bon degré de confiance qui sera en place.» Une source de haut niveau de Whitehall a déclaré que Public Health England avait travaillé «très tôt» dans les coulisses sur le stockage des vaccins, y compris la création de stockage pour les doses à des températures extrêmement basses jusqu’à – 70C.Pfizer a déclaré à la BBC que le vaccin peut être conservé jusqu’à cinq jours dans un réfrigérateur normal à des températures comprises entre -2 ° C et -5 ° C, près du point de vaccination. Des centres à grande échelle similaires aux sites de tests de masse mis en place à Liverpool seront créés pour le déploiement du vaccin (Photo: OLI SCARFF / AFP via Getty Images) Sept jours sur sept, mais des sources de Whitehall ont admis que malgré ce délai, il était «difficile» pour ce que l’on appelle la «chaîne du froid» – la ligne d’approvisionnement entre la fabrication et la distribution aux médecins généralistes et aux sites de test. La Première ministre de l’Écosse, Nicola Sturgeon, a déclaré que son gouvernement est convaincu que les conseils de santé seront à un «niveau de prêt »à délivrer le vaccin et une vingtaine de« réfrigérateurs »ont été achetés« capables de stocker le vaccin à ces très, très basses températures ».« Toutes ces choses sont examinées et déployées de manière très étroite et active, y compris, je suis heureux pour dire, l’achat de grands réfrigérateurs », a-t-elle dit. M. Hancock a déclaré que le NHS travaillera sept jours par semaine pour déployer le vaccin. Interrogé aux Communes sur la fourniture du vaccin – y compris l’importation de millions de do des sites de fabrication en Belgique – seraient affectés par un Brexit sans accord, a déclaré le secrétaire à la Santé: «Bien sûr, nous avons examiné ce risque et j’ai confiance en nos plans pour être en mesure de livrer le vaccin et quel que soit le résultat de le résultat des négociations sur notre future relation avec l’Europe. »

