Le NHS pilote un test sanguin «  révolutionnaire  » qui peut détecter plus de 50 types de cancer

Un test sanguin innovant capable de détecter plus de 50 types de cancer sera piloté par le service de santé dans le cadre d’un «programme de premier plan mondial», annoncera le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens. Le test sanguin Galleri, développé par la société de soins de santé GRAIL, sera piloté à partir du milieu de l’année prochaine auprès de 165 000 patients – dont 140 000 sont âgés de 50 à 79 ans et qui ne présentent aucun symptôme de cancer mais qui subiront des tests sanguins annuels pendant trois ans. Un autre 25 000 personnes présentant des symptômes de cancer possibles se verront également proposer des tests pour accélérer leur diagnostic après avoir été référées à l’hôpital de la manière normale. Les personnes seront identifiées par le biais des registres du NHS et invitées à participer. Toute personne ayant un test positif sera référée pour enquête. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i La recherche sur les patients présentant des signes de cancer a déjà révélé que le test, qui vérifie les changements moléculaires, peut identifier de nombreux types difficiles à diagnostiquer tôt, tels que la tête et le cou, les cancers de l’ovaire, du pancréas, de l’œsophage et certains cancers du sang. Si le programme du NHS montre que le test fonctionne également comme prévu pour les personnes sans symptômes, il sera déployé pour devenir systématiquement disponible.Les responsables espèrent que le test atteindra l’objectif du plan à long terme du NHS d’augmenter la proportion de cancers détectés tôt, ce qui peut être la clé pour réduire la mortalité par cancer. Les patients dont l’état est diagnostiqué au stade un ont généralement entre cinq et dix fois plus de chances de survivre que ceux trouvés au stade quatre.En Angleterre, environ la moitié des cancers sont actuellement diagnostiqués au stade un ou deux, mais le plan à long terme du NHS vise pour augmenter ce chiffre aux trois quarts d’ici 2028. Lire la suite Chris Hughes: Comment l’interview sur le cancer des testicules de la star de Love Island a sauvé la vie de son frère Ben Taux de survieSir Simon a déclaré: «Alors que la bonne nouvelle est que la survie au cancer est maintenant à un niveau record, plus un millier de personnes reçoivent chaque jour un nouveau diagnostic de cancer. La détection précoce – en particulier pour les affections difficiles à traiter comme le cancer des ovaires et du pancréas – a le potentiel de sauver de nombreuses vies. Ce test sanguin prometteur pourrait donc changer la donne dans le traitement du cancer, en aidant des milliers de personnes supplémentaires à obtenir un traitement efficace. Cet essai confirme à nouveau que le NHS est à la pointe des traitements et technologies de pointe. .Paul Pharoah, professeur d’épidémiologie du cancer à l’université de Cambridge, a remis en question la valeur du pilote. Il a déclaré: «Le test sanguin Galleri est un test qui pourrait être en mesure de détecter le cancer dans le sang chez les personnes atteintes d’un cancer précoce, bien que les preuves qu’il le fasse efficacement soient faibles. Il n’y a aucune preuve publiée que ce test est un test efficace pour le dépistage du cancer, il faut donc remettre en question les objectifs du pilote. «Le NHS ne devrait pas investir dans un tel test avant qu’il n’ait été correctement évalué, essais cliniques à grande échelle. »