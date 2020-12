Le NHS et l’armée sont à «  plein régime  » pour préparer les centres de vaccination de masse pour la semaine prochaine

Les sites de vaccination de masse seront lancés dans toute l’Angleterre par le gouvernement à partir de lundi, le NHS sollicitant l’aide de l’armée pour préparer le pays aux premiers coups.L’ouverture des sites fait suite à l’approbation du vaccin Pfizer / BioNTech par le UK’s Medicines. et Agence de réglementation des produits de santé. Dans un premier temps, je comprends que sept centres de vaccination de masse seront ouverts à partir de lundi dans les principaux hôpitaux de villes comme Londres – où il y aura deux centres – Birmingham, Bristol, Leicester, Manchester et Newcastle. Les premiers centres seront basés dans les hôpitaux car ils ont l’équipement pour maintenir le vaccin Pfizer / BioNTech à la température requise de -70 ° C. Le vaccin Pfizer contre le coronavirus doit être pris en deux doses entre 21 et 28 jours d’intervalle (Photo: Reuters ) Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du premier vaccin à être approuvé, assez pour 20 millions de personnes en raison de sa procédure à deux doses. Les 800 000 doses sont dues dans les prochains jours, selon Pfizer, et elles seront utilisées pour inoculer en premier les personnes les plus exposées. Les personnes âgées dans les maisons de soins et le personnel des maisons de soins ont été placées en tête de la liste des priorités, suivies des plus de 80 ans et du personnel du NHS. Une source impliquée dans la logistique du déploiement du centre de vaccination a déclaré: «Le NHS et l’armée y travaillent à fond. Le gouvernement a également recruté l’aide des forces armées pour construire ou convertir environ 40 sites supplémentaires à travers le pays pour administrer le Pfizer et d’autres vaccins, et ceux-ci devraient ouvrir dans les semaines et les mois à venir. . La source a ajouté: «Les premiers endroits seront les grands hôpitaux car ils peuvent gérer la livraison à basse température – puis les quelques sites de masse. Nous travaillons sur les 40 prochains sites impairs. » Les sites supplémentaires devraient être situés sur des terrains de sport, notamment à côté du stade de rugby Sandy Park à Exeter, Derby Arena, Ashton Gate à Bristol, Totally Wicked Stadium à St Helens et Etihad Campus à Manchester. En Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles, les administrations décentralisées sont censées préparer des terrains de sport, de grandes salles de divertissement et des bâtiments municipaux pour des centres de vaccination similaires.