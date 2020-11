Le New Yorker licencie Jeffrey Toobin après un incident de masturbation avec zoom

Le New Yorker a licencié l’écrivain Jeffrey Toobin après avoir été surpris en train de se masturber lors d’un appel Zoom le mois dernier.

« À la suite de notre enquête, Jeffrey Toobin n’est plus affilié à la société », a déclaré mercredi un porte-parole du New Yorker à TheWrap.

Dans un tweeter, Toobin a également annoncé qu’il avait été licencié par le magazine après 27 ans en tant que rédacteur.

«J’adorerai toujours le magazine, mes collègues me manqueront et j’aurai hâte de lire leur travail», Toobin a écrit.

Comme rapporté pour la première fois par VICE le mois dernier, Toobin était sur un appel avec le personnel de la radio New Yorker et WNYC pour une simulation électorale. Pendant l’appel, il y a eu une brève «séance de stratégie» et il est apparu que Toobin était sur un autre appel vidéo, selon des personnes à l’appel qui ont parlé avec VICE. Toobin a ensuite été vu en train d’abaisser sa caméra et de toucher son pénis pendant qu’il se masturbait, a rapporté VICE.

«J’ai commis une erreur embarrassante et stupide, en croyant que j’étais hors champ. Je m’excuse auprès de ma femme, de ma famille, de mes amis et de mes collègues », a déclaré Toobin à l’époque dans une déclaration à VICE. «Je croyais que je n’étais pas visible sur Zoom. Je pensais que personne lors de l’appel Zoom ne pouvait me voir. Je pensais avoir désactivé la vidéo Zoom. «