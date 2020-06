Le Neverland promis est sur sa dernière: Chapitre 181 [Spoilers Alert]

Le Promis Neverland, chapitre 181, marque la fin du manga du Weekly Shonen Jump. Les scans et spoilers bruts sont partout sur Internet. Ici, nous vous fournirons les spoilers, la date de sortie et d’autres informations que vous souhaitez.

La finale a été annoncée et Internet bourdonne de spoilers. Pourquoi abandonné?

Le Spoiler: Chapitre 181:

Dans le dernier chapitre, la famille cherche Emma. Mais ils ne pouvaient la localiser nulle part dans le monde. Maintenant, le seul endroit qu’ils ont laissé sans contrôle est les pays disparus.

Plus tard dans le chapitre, Emma et Ray se croisent. Là, Ray voit le fantôme de Connie, mais pas elle. L’esprit ne cesse de lui dire d’aller dans l’autre sens. Mais, Ray ne peut qu’écouter la voix et pas elle. Emma revient précipitamment dans la rue. Elle réalise la perte de son collier. La fois où elle expose son collier, elle frappe dans un autre groupe. Cependant, à la fin du chapitre 181, « » The Neverland Promised « , Emma manque de retrouver ses souvenirs. C’est la fin !!

Pour en savoir plus, restez sur la page. Des nouvelles plus épicées et divertissantes arrivent. Et n’oubliez pas de regarder et d’apprécier le dernier chapitre.

Avis Twitter: The Neverland Promis:

Utilisateur Twitter WSJ_manga a partagé les propos de «The Promised Neverland», le créateur de mangas Kaiu Shirai et l’illustrateur Posuka Demizu. Il s’agit des publications du prochain numéro du magazine Weekly Shonen Jump.

le mangaka et artistes a également remercié Kaui et Posuka. Il comprend également Haruichi Furudate (« » Haikyuu !! « »), Tsunehiro Date (« » Time Paradox Ghostwriter « »), Akutami Gege (« » Jujutsu Kaisen « ») et Taishi Tsutsui (« » We Never Learn « »).

Et maintenant, la chose la plus importante,

The Promised Neverland « » Le volume 19 est estimé à sortie en juillet. Tandis que, le volume final sera annoncé à l’avenir. The Neverland Promised ”” chapitre 181 est programmé pour sortie dimanche (14 juin). Les fans peuvent parcourir le dernier chapitre sur Manga Plus et Viz.