Le négociateur du Brexit, Lord Frost, déclare qu’il y a eu «  des progrès dans une direction positive  » alors que le temps presse

Le négociateur en chef du Royaume-Uni sur le Brexit espère qu’une résolution sera trouvée dans les négociations commerciales avec l’UE cette semaine, bien qu’il ait reconnu qu’un accord pourrait ne pas être négocié avec succès. Le temps presse avant que la Grande-Bretagne ne quitte la période de transition pour le retrait de l’UE à la fin du mois de décembre, et Lord David Frost a déclaré que son équipe travaillait dur pour obtenir un accord. Depuis le 22 octobre, Lord Frost et son équipe sont en pourparlers avec le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, pour travailler à l’obtention d’un accord compatible avec la souveraineté du Royaume-Uni et reprendre le contrôle de ses lois, de son commerce et de eaux. Ce matin, Lord Frost a tweeté: «Telle a été notre position constante depuis le début et je ne la changerai pas.» Des progrès dans une direction positive Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a participé à des discussions avec le Royaume-Uni depuis octobre (Photo: Leon Neal / Getty) Il a ajouté: «Il y a eu des progrès dans une direction positive ces derniers jours. Nous avons également maintenant largement des projets de textes de traités communs, bien que des éléments importants ne soient évidemment pas encore convenus. Nous travaillerons pour construire sur ces derniers et obtenir un accord global si nous le pouvons. »Mais nous ne réussirons peut-être pas. Quoi qu’il en soit, comme le Premier ministre @BorisJohnson l’a clairement indiqué le 16 octobre, les citoyens et les entreprises doivent se préparer au changement à venir le 31 décembre, dont la plupart se produit, qu’il y ait un accord ou non. » 3/4 Il y a eu des progrès dans une direction positive ces derniers jours. Nous avons également maintenant largement des projets de textes de traités communs, bien que des éléments importants ne soient évidemment pas encore convenus. Nous travaillerons pour tirer parti de ceux-ci et obtenir un accord global si nous le pouvons. – David Frost (@DavidGHFrost) 15 novembre 2020 Ses commentaires font suite à l’avertissement du ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, selon lequel il n’y aura pas d’accord commercial UE-Royaume-Uni si Boris Johnson va de l’avant avec Une législation qui permettrait à la Grande-Bretagne d’enfreindre le droit international.M. Coveney s’est à nouveau déclaré préoccupé par le fait que le projet de loi sur le marché intérieur soit défendu par le Premier ministre au Parlement. le projet de loi qui permettrait au gouvernement d’enfreindre le droit international, malgré le vote de la Chambre des Lords contre eux ces derniers jours. Cette décision intervient alors que Londres et Bruxelles sont sur le point de poursuivre les pourparlers cette semaine.M. Coveney a déclaré à Sky News: «Même si nous obtenir un nouvel accord commercial négocié par les deux parties, si le gouvernement britannique est déterminé à poursuivre son projet de loi sur le marché intérieur – à réintroduire des parties de ce projet de loi qui étaient retiré par la Chambre des Lords cette semaine – alors, je pense que c’est un accord qui ne sera pas ratifié par l’UE. « Parce qu’il n’y a aucun moyen que l’UE accepte de ratifier un nouvel accord si le gouvernement britannique rompt accord qui n’a même pas 12 mois et qui enfreint le droit international en faisant cela. La Grande-Bretagne et l’Union européenne ont lancé une série de pourparlers sur le Brexit en promettant de travailler 24 heures sur 24 pour sceller un accord commercial dans le court laps de temps restant (Photo: JUSTIN TALLIS / AFP) M. Coveney a également appelé à un refroidissement de la rhétorique dans les négociations commerciales , en particulier dans le domaine controversé des droits de pêche. Il a déclaré: «Nous devons vraiment essayer de trouver un moyen de trouver un compromis sur le poisson avec lequel les deux parties peuvent vivre.» Et nous devons essayer de composer le langage ceci parce qu’il est très facile de devenir émotif. »En fin de compte, M. Coveney a insisté sur le fait qu’un accord était« très difficile »mais« faisable ». Le secrétaire à l’environnement George Eustice a déclaré que la semaine prochaine était «une semaine où les choses doivent bouger» pour que le Royaume-Uni et l’UE conviennent d’un accord commercial. Il a déclaré: «Les deux parties reconnaissent que le temps est très, très court. Il n’y a pas longtemps, nous disions que nous devions parvenir à une sorte de conclusion d’ici la mi-octobre. «Les gens ont persévéré dans ces pourparlers. Il arrive franchement un moment où les entreprises ont besoin de savoir à quoi elles se préparent. « Vous pouvez toujours gagner du temps si vous en avez besoin, si vous y êtes presque. » Mais, je suis d’accord avec Simon Coveney, nous pouvons peut-être être d’accord sur ce point… cela doit être une semaine où les choses bougent, quand nous surmontons certains de ces problèmes difficiles et obtenons une résolution et au moins avons une sorte de gros titres – si vous voulez – d’un accord. «Sinon, cela devient assez difficile et nous commençons à manquer de temps pour le mettre en œuvre. »Il a ajouté que le départ de l’assistant principal de Boris Johnson, Dominic Cummings, n’aura aucun impact sur les négociations sur le Brexit. Le secrétaire à l’environnement a expliqué:« Les négociations ont été menées par David Frost de le début. Il a une équipe d’experts techniques très talentueux et expérimentés autour de lui. « Il a dirigé ces négociations depuis le début et reste évidemment en place et continue de le faire. » Donc, je ne pense pas que le départ de Dominic Cummings ait un impact sur les négociations, depuis que Lord Frost les dirige.

