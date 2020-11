Le mythique Zarude fait ses débuts dans Pokémon le film: les secrets de la jungle

Un nouveau Pokémon mythique fait son entrée dans la franchise médiatique la plus populaire au monde. Zarude, de type Dark / Grass, fera ses débuts dans le prochain film, Pokémon le film: les secrets de la jungle. Il fera également ses débuts dans le jeu de cartes à collectionner avec le Épée et bouclier – Tension vive Expansion, suivie de sa sortie dans la génération actuelle des jeux de la série principale, Épée et Bouclier, ce novembre.

Dans leur annonce officielle de l’arrivée de Zarude, Pokémon Company International a dévoilé les détails du prochain film, qui sera le 23e au total:

«Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle» raconte l’histoire de Koko, un jeune garçon élevé par Pokémon, et la création d’un nouveau lien entre les humains et les Pokémon. Au fond de la jungle, loin de tout établissement humain, se trouve la forêt d’Okoya, un paradis Pokémon interdit aux étrangers et protégé par un code de règles strict. Dans cette jungle vit Koko, un garçon humain qui a été élevé en tant que Pokémon par le Pokémon mythique Zarude. Koko a grandi sans jamais douter qu’il soit un Pokémon. Mais un jour, une rencontre fortuite avec Ash et Pikachu laisse Koko avec son premier ami humain. Est-il vraiment un Pokémon? Ou est-il, en fait, un humain? Lorsque le danger menace la forêt d’Okoya, les liens entre Pokémon et l’humain – ainsi que l’amour entre parent et enfant – seront mis à l’épreuve.