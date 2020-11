Le mystère de la revue DB Cooper: le documentaire de HBO fait de son mieux pour clore l’affaire

Le partage des futurs suspects avec les événements au fur et à mesure qu’ils se sont produits dégage également le palais, permettant à chaque nouvelle possibilité de DB Cooper d’être évaluée fraîchement, sans comparaison facile et immédiate. Et chacun est fascinant, crédible et crédible à la fois objectivement et émotionnellement. Et les gens qui connaissaient les possibles DB Coopers ont tous une bonne foi impeccable. L’une est la fille d’un flyboy, l’autre une nièce dont l’oncle a disparu quand elle était jeune. Un officier des services spéciaux se sent comme un traître à ce jour pour avoir transformé un ami aventureux et ambitieux qui aimait tout sur le parachutisme. Cependant, il ne perd pas le sommeil. Il est convaincu qu’il a fait la bonne chose.

Cela se reflète de l’autre côté de la poursuite. L’agent du FBI qui a tué à mort un pirate de l’air copieur, qui était peut-être le vrai DB Cooper lors d’une deuxième mission, n’a aucun scrupule. Son suspect, Richard McCoy, a tiré le premier. McCoy devrait avoir son propre mini-doc, qu’il soit DB Cooper ou non. Il est sorti de prison deux fois après avoir été capturé et est sorti comme un gangster dans un film à l’ancienne Warner Brothers.

Un autre sujet intéressant est une femme qui avait l’habitude de voler hors d’un petit aéroport pas trop loin du scénario Cooper. Bruce Thun et sa femme, le couple qui possédait et dirigeait le tarmac, la décrivent comme un grand aviateur, un parachutiste expert et l’une des premières personnes à avoir réussi un changement de sexe dans l’État de Washington. Mais quand ils pensent que Robert Dayton, qu’ils connaissaient sous le nom de Barbara, aurait pu être le célèbre pirate de l’air, ils le prennent beaucoup mieux que les autres invités chez eux. Au cours de l’interview, ils décrivent une femme qui commence à crier hors de contrôle après que Barbara a admis qu’elle est DB Screaming, disent-ils, et nous les croyons, mais cela en fait un récit incroyablement drôle.

Le mystère de DB Cooper maintient un esprit très subtil tout au long. Les images d’archives sont à la fois appropriées et parfois hystériques. Les éléments visuels qui accompagnent la séquence où le FBI est appelé pour la première fois, raconté par un agent à l’époque, comprennent une photo de quelqu’un mangeant de la restauration rapide sur le siège passager d’une voiture d’escouade. Cela rappelle la comédie classique Avion!, mais c’était sur le terrain, et il ne semblait pas avoir apporté assez de colle pour que tout le monde puisse renifler ce qui s’avérerait être un cas lointain.

L’avion s’est arrêté pour récupérer la rançon et déposer les passagers. L’équipage a gardé les voyageurs aériens ignorants. Ils ne savaient qu’ils étaient sur un vol détourné qu’après leur atterrissage. De retour dans les airs, Cooper a dit aux pilotes de faire le tour pendant qu’il découvrait comment ouvrir la trappe arrière, quelque chose qu’ils devaient le guider via un interphone. Ils ne savent pas quand il a parachuté avec la rançon de 200 000 dollars. Ils savaient quand ils sentaient le changement de pression atmosphérique et supposaient qu’ils étaient en bas d’un homme. Une équipe de 40 agents du FBI, criminologues, journalistes et avocats a travaillé sur l’affaire pendant des décennies. Norjack, le nom de code du FBI pour la recherche immédiate de DB Cooper, était la plus grande opération de chasse à l’homme jamais menée par l’agence fédérale.