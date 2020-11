Le mystère de DB Cooper ajoute un autre suspect à une liste qui n’a jamais atterri

Le 24 novembre 1971, nuit avant Thanksgiving, un homme identifié comme Dan Cooper a détourné un vol Boeing 727 de Northwest Orient à destination de Seattle. Il a dit aux pilotes de faire le tour à quelques reprises avant de parachuter avec 200 000 $, pour ne plus jamais être entendu. Une équipe de 40 agents du FBI, criminologues, journalistes et avocats a travaillé sur l’affaire pendant des décennies. En 1972, 15 détournements de copieurs ont été arrêtés. Le dernier aspirant de DB Cooper a détourné un avion le 11 juillet 1980. Il a exigé 600 000 $, deux parachutes et l’assassinat de son patron. Une hôtesse lui a donné un valium et il s’est contenté de trois cheeseburgers. En 1981, Treat Williams a joué le criminel insaisissable dans La poursuite de DB Cooper. Le FBI a officiellement clos l’affaire en 2016, invoquant un manque de pistes solides.

Mais le cinéaste John Dower (Thrilla à Manille, Mon film de Scientologie) lancera une enquête sur le seul détournement d’avion non résolu de l’histoire des États-Unis près de 50 ans après l’acte de disparition. Le mystère de DB Cooper sera disponible sur HBO et en streaming sur HBO Max le 25 novembre.

Le film «donne vie aux histoires de quatre personnes que leur famille et leurs amis croyaient avec ferveur être l’homme mystérieux qui a détourné un 727 au départ de Portland, OR, a échangé la vie des passagers contre 200 000 $ et quatre parachutes ont sauté de 10 000 pieds au-dessus. certains des terrains les plus accidentés de l’État de Washington, et on n’a plus jamais entendu parler », lit-on dans le communiqué de presse.

Le mystère de DB Cooper mélangera des images d’archives, des reconstitutions de scènes d’acteurs et des entretiens exclusifs avec des personnes directement liées à l’affaire et à ses coupables les plus probables. Le documentaire explorera également les détournements de copieurs qui ont transformé l’histoire de Cooper en folklore.

